HTX Ventures investeert in ChainML, ontwikkelaar van het Theoriq AI Agent Protocol, en zal de ontwikkeling van gedecentraliseerde AI-agentprotocollen ondersteunen

SINGAPORE, 15 mei 2024 /PRNewswire/ -- HTX Ventures, de wereldwijde investeringstak van Cryptocurrency exchange HTX, wil het bereik en de bruikbaarheid van blockchaintechnologieën uitbreiden en kondigt aan dat het een strategische investering heeft gedaan in ChainML, een in Silicon Valley gevestigd AI- en ML-ontwikkelings- en onderzoekslab dat onlangs zijn baanbrekende Agentic Base Layer, Theoriq, onthulde.

ChainML haalde $ 6,2 miljoen op tijdens zijn Super Seed-financieringsronde, die door Hack VC werd geleid. De financiering benadrukt het vertrouwen en de opwinding rond ChainML's visie om AI naadloos in de gedecentraliseerde blockchainomgeving te integreren en het AI-landschap radicaal te veranderen. Met Theoriq, een platform voor grenzeloze AI-innovatie, gebouwd op de principes van compositie, uitbreidbaarheid en community-gedreven bestuur, belooft ChainML een ongeëvenaard ecosysteem te bieden en geavanceerde AI-agenten in te zetten die transparantie, veiligheid en efficiëntie garanderen met behulp van Web3-technologie.

De axioma's van Theoriq zijn gebaseerd op principes van sociale evolutie en geïmplementeerd met blockchain. Ze leggen de basis voor continu betere AI-systemen die door de gemeenschap worden bestuurd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Agentische primitiviteiten: Fundamentele elementen in het ecosysteem die autonome interactie mogelijk maken en rollen, gedragingen en functies belichamen die rechtstreeks bijdragen aan het vermogen van een agent om zelfstandig te opereren binnen zijn omgeving.

Fundamentele elementen in het ecosysteem die autonome interactie mogelijk maken en rollen, gedragingen en functies belichamen die rechtstreeks bijdragen aan het vermogen van een agent om zelfstandig te opereren binnen zijn omgeving. Modulaire samenstelbaarheid: Ontwikkelaars kunnen AI-oplossingen op maat maken om te combineren en opnieuw te combineren en geavanceerde systemen te creëren die in de loop der tijd evolueren en kunnen worden aangepast.

Ontwikkelaars kunnen AI-oplossingen op maat maken om te combineren en opnieuw te combineren en geavanceerde systemen te creëren die in de loop der tijd evolueren en kunnen worden aangepast. Bestuur toegestaan door de gemeenschap: Ervoor zorgen dat de beslissingsbevoegdheid berust bij een diverse groep belanghebbenden uit de gemeenschap die actief bijdragen aan en feedback geven over de kwaliteit van AI-agenten, zodat de technologie aansluit bij de gemeenschappelijke doelen en waarden.

Edward, Managing Partner bij HTX Ventures, zegt: "Theoriq van ChainML is een innovatief platform en biedt een bruikbare oplossing voor AI-agenten om onderling te communiceren, met een grotere autonomie en meer mogelijkheden. Het platform baant de weg voor de toekomst van AI, en we zijn enthousiast om deel uit te maken van deze reis."

"Dit is een cruciaal moment voor ChainML en voor de bredere AI- en Web3-gemeenschappen," zegt Ron Bodkin, medeoprichter en CEO van ChainML. "Met Theoriq lanceren we niet alleen een product - we leiden een beweging in de richting van een transparant, door de gemeenschap bestuurd AI-ecosysteem. De steun van HTX Ventures zal van groot belang zijn bij het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden voor AI-integratie binnen de gedecentraliseerde ruimte."

HTX Ventures is enthousiast om innovatieve projecten zoals ChainML te ondersteunen, die AI-ontwikkeling en blockchain samenvoegen om nieuwe synergieën te verkennen. Gebruikers kunnen deze zomer in contact komen met het Theoriq-testnet door zich aan te melden voor de wachtlijst.

