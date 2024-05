HTX Ventures investit dans ChainML, développeur du protocole d'agent d'IA Theoriq, pour soutenir le développement d'un protocole décentralisé pour les agents d'IA

SINGAPOUR, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Déterminé à élargir la portée et les possibilités d'utilisation des technologies blockchain, HTX Ventures, la branche d'investissement mondiale de la bourse de cryptomonnaies HTX, a annoncé un investissement stratégique dans ChainML, un laboratoire de développement et de recherche en IA et en apprentissage automatique basé dans la Silicon Valley qui a récemment dévoilé sa couche de base agentique révolutionnaire, Theoriq.

ChainML a récemment levé 6,2 millions de dollars lors de son super cycle de financement d'amorçage, mené par Hack VC. Ce financement souligne la confiance et l'enthousiasme entourant la vision de ChainML qui consiste à intégrer harmonieusement l'IA dans le monde décentralisé de la blockchain et à révolutionner le paysage de l'IA. En fournissant une plateforme comme Theoriq pour l'innovation illimitée en matière d'IA, fondée sur les principes de composabilité, d'extensibilité et de gouvernance communautaire, ChainML promet d'offrir un écosystème inégalé pour le déploiement d'agents d'IA sophistiqués qui tirent parti de la technologie Web3 pour assurer la transparence, la sécurité et l'efficacité.

Les axiomes de Theoriq, fondés sur les principes de l'évolution sociale et mis en œuvre avec la blockchain, jettent les bases d'une amélioration continue des systèmes d'IA gouvernés par la communauté.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Primitives agentiques : Éléments fondamentaux de l'écosystème qui facilitent l'interaction autonome, en incarnant des rôles, des comportements et des fonctions qui contribuent directement à la capacité d'un agent à fonctionner de façon indépendante dans son environnement.

Éléments fondamentaux de l'écosystème qui facilitent l'interaction autonome, en incarnant des rôles, des comportements et des fonctions qui contribuent directement à la capacité d'un agent à fonctionner de façon indépendante dans son environnement. Composabilité modulaire : Permettre aux développeurs de concevoir des solutions d'IA sur mesure qui peuvent être combinées et recombinées pour créer des systèmes sophistiqués qui évoluent et s'adaptent au fil du temps.

Permettre aux développeurs de concevoir des solutions d'IA sur mesure qui peuvent être combinées et recombinées pour créer des systèmes sophistiqués qui évoluent et s'adaptent au fil du temps. Gouvernance autorisée par la communauté : Veiller à ce que le pouvoir décisionnel soit conféré à un groupe diversifié d'intervenants issus de la communauté qui contribuent activement à la qualité des agents d'IA et qui fournissent des retours à son sujet, en veillant à ce que la technologie s'harmonise avec les valeurs et les objectifs collectifs.

Edward, directeur général chez HTX Ventures, a déclaré : « Theoriq de ChainML est une plateforme novatrice offrant une solution exploitable qui permet aux agents d'IA d'interagir de façon interchangeable, avec plus d'autonomie et de capacité. La plateforme ouvre la voie à l'avenir de l'IA, nous sommes ravis de faire partie du voyage. »

« Ce jour marque un tournant pour ChainML et pour l'ensemble des communautés de l'IA et du Web3, a déclaré Ron Bodkin, cofondateur et directeur général de ChainML. Avec Theoriq, nous ne nous contentons pas de lancer un produit, nous sommes le fer de lance d'un mouvement en direction d'un écosystème d'IA transparent et régi par la communauté. Le soutien de HTX Ventures sera déterminant pour nous permettre d'exploiter de nouveaux potentiels pour l'intégration de l'IA dans l'espace décentralisé. »

HTX Ventures est ravie de soutenir des projets novateurs comme ChainML, qui combinent le développement de l'IA et de la blockchain pour explorer de nouvelles synergies. Les utilisateurs pourront interagir avec le testnet Theoriq cet été en s'inscrivant sur la liste d'attente.

