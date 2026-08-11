Huawei lança White Paper sobre tecnologia de segurança abrangente para campi com IA Xinghe na América Latina

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11 ago, 2026, 13:23 GMT

MEDELLÍN, Colômbia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o Huawei Network Summit 2026 América Latina, a Huawei lançou sua solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus e, em conjunto com pioneiros do setor na América Latina, publicou o White Paper de Tecnologia de Segurança Abrangente para Campi com IA Xinghe (Xinghe AI Full-Scope Security Campus Technology White Paper - o "White Paper"). O documento detalha como construir um sistema de segurança abrangente - que engloba segurança de conectividade, ativos, espaços e privacidade - fornecendo diretrizes sistemáticas para a construção de campi seguros com IA.

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David Chen, vice-presidente da área de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, durante seu discurso.
David Chen, vice-presidente da área de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, durante seu discurso.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de Wang Changguang, presidente do departamento de vendas corporativas da Huawei na Colômbia; Shawn Zhao, presidente do domínio de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei; Luis Alberto Arrieta Martínez, diretor de vendas de soluções de TI e alianças estratégicas da ARUS; e Sword Cheng, diretor de marketing da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei.

Os principais destaques dos quatro pilares de segurança detalhados no White Paper incluem:

  • Segurança de ativos: O número crescente de terminais sem recursos inteligentes aumentou o risco de ataques à rede. Para enfrentar esse desafio, a solução da Huawei utiliza a identificação de terminais baseada em agrupamento por IA para reconhecer automaticamente terminais sem recursos inteligentes com 95% de precisão. Sua tecnologia Smart Anomaly Detection (SmartAD) pode detectar anomalias de tráfego em segundos e bloqueá-las proativamente, impedindo efetivamente invasões à rede e movimentações laterais. Os benefícios resultantes incluem visibilidade e controle dos terminais, sem acesso não autorizado ou falsificação de identidade.
  • Segurança da conectividade: No segmento sem fio, a tecnologia exclusiva Wi-Fi Shield da Huawei elimina o risco de interceptação de pacotes na camada física. No segmento com fio, o MACsec de ponta a ponta, combinado com a Criptografia Pós-Quântica (PQC), proporciona segurança de longo prazo para a transmissão de dados, mesmo com a evolução da computação quântica.
  • Segurança espacial: A tecnologia de detecção de informações de estado do canal (CSI) de Wi-Fi da Huawei detecta condições de segurança espacial por meio de um único ponto de acesso (AP) sem fio. A tecnologia analisa apenas padrões de perturbação dos sinais sem fio para proteger a segurança espacial e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade pessoal.
  • Segurança da privacidade: Em salas de reunião, quartos de hotéis e outros ambientes sensíveis, os métodos tradicionais de detecção de dispositivos de captura de imagens ocultos costumam ser ineficazes. A Huawei enfrenta esse desafio com o lançamento do iGuard AP, que oferece três vantagens principais: detecção abrangente, detecção precisa e operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger segredos comerciais e a privacidade pessoal nesses locais privados.

Na sessão Xinghe AI Secure Campus, David Chen, vice-presidente do domínio de redes de campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei , lançou a solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus para a região da América Latina. Ele afirmou: "A segurança é a base dos campi com IA. A Huawei adere à filosofia de 'convergência digital-física' e estende a segurança dos níveis de ativos e conectividade aos domínios do espaço e da privacidade. Isso faz com que a segurança dos campi evolua de uma resposta reativa para percepção proativa e proteção inteligente, alcançando uma proteção multidimensional e abrangente."

No futuro, a Huawei continuará colaborando com clientes e organizações do setor para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias de segurança de redes de campus. Esses esforços ajudarão a promover o desenvolvimento de alta qualidade de campi seguros com IA.

Para obter detalhes sobre o White Paper, visite:
https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/8ff164cc51274ef7a57d9f85a293a06c

FONTE Huawei

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