Huawei presenta el Informe técnico sobre tecnología de campus de seguridad integral Xinghe AI para la región de Latinoamérica

MEDELLÍN, Colombia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la Huawei Network Summit 2026 Latinoamérica, Huawei presentó su Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution y, junto con pioneros del sector en Latinoamérica, publicó el Informe técnico Xinghe AI Full-Scope Security Campus Technology White Paper (el "Informe técnico"). El Informe técnico detalla cómo crear un sistema de seguridad integral —que abarque la seguridad de la conectividad, de los activos, espacial y de la privacidad— y ofrece directrices sistemáticas para la construcción de campus de IA seguros.

David Chen, vicepresidente del área de Redes de Campus de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, pronunciando un discurso

La ceremonia de lanzamiento contó con la asistencia de Wang Changguang, presidente del Departamento de Ventas Empresariales de Huawei en Colombia; Shawn Zhao, presidente del área de Redes de Campus dentro de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei; Luis Alberto Arrieta Martínez, director de ventas de Soluciones de TI y Alianzas Estratégicas en ARUS; y Sword Cheng, director de marketing (CMO) de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei.

Aspectos más destacados de los cuatro pilares de seguridad que se detallan en el Informe técnico:

Seguridad de los activos : El creciente número de terminales pasivos (o dumb) ha aumentado el riesgo de sufrir ataques a la red. Para solucionar este problema, la solución de Huawei utiliza la identificación de terminales basada en la agrupación mediante IA para reconocer automáticamente los terminales dumb con una precisión del 95 %. Su tecnología de detección inteligente de anomalías (SmartAD) es capaz de detectar anomalías en el tráfico en cuestión de segundos y bloquearlas de forma proactiva, lo que evita de manera eficaz las intrusiones en la red y los movimientos laterales. Entre las ventajas que esto conlleva se encuentran la visibilidad y la capacidad de control de los terminales, sin acceso no autorizado ni suplantación de identidad.

: El creciente número de terminales pasivos (o dumb) ha aumentado el riesgo de sufrir ataques a la red. Para solucionar este problema, la solución de Huawei utiliza la identificación de terminales basada en la agrupación mediante IA para reconocer automáticamente los terminales dumb con una precisión del 95 %. Su tecnología de detección inteligente de anomalías (SmartAD) es capaz de detectar anomalías en el tráfico en cuestión de segundos y bloquearlas de forma proactiva, lo que evita de manera eficaz las intrusiones en la red y los movimientos laterales. Entre las ventajas que esto conlleva se encuentran la visibilidad y la capacidad de control de los terminales, sin acceso no autorizado ni suplantación de identidad. Seguridad de las conexiones : En cuanto a la conexión inalámbrica, la tecnología exclusiva Wi-Fi Shield de Huawei elimina el riesgo de interceptación de paquetes en la capa física. En el ámbito de las conexiones por cable, la tecnología MACsec de extremo a extremo, combinada con la criptografía poscuántica (PQC), garantiza la seguridad a largo plazo de la transmisión de datos, incluso a medida que avanza el desarrollo de la computación cuántica.

: En cuanto a la conexión inalámbrica, la tecnología exclusiva Wi-Fi Shield de Huawei elimina el riesgo de interceptación de paquetes en la capa física. En el ámbito de las conexiones por cable, la tecnología MACsec de extremo a extremo, combinada con la criptografía poscuántica (PQC), garantiza la seguridad a largo plazo de la transmisión de datos, incluso a medida que avanza el desarrollo de la computación cuántica. Seguridad espacial : La tecnología de detección de información sobre el estado del canal Wi-Fi (CSI) de Huawei detecta las condiciones de seguridad espacial a través de un único punto de acceso (AP) inalámbrico. Esta tecnología analiza únicamente los patrones de interferencia de las señales inalámbricas para garantizar la seguridad espacial, al tiempo que protege la privacidad personal.

: La tecnología de detección de información sobre el estado del canal Wi-Fi (CSI) de Huawei detecta las condiciones de seguridad espacial a través de un único punto de acceso (AP) inalámbrico. Esta tecnología analiza únicamente los patrones de interferencia de las señales inalámbricas para garantizar la seguridad espacial, al tiempo que protege la privacidad personal. Seguridad de la privacidad: En salas de reuniones, habitaciones de hotel y otros entornos sensibles, los métodos tradicionales para detectar dispositivos ocultos de grabación de imágenes suelen resultar ineficaces. Huawei aborda este problema con el lanzamiento del iGuard AP, que ofrece tres ventajas clave —detección exhaustiva, detección precisa y funcionamiento ininterrumpido— para proteger los secretos comerciales y la privacidad personal en este tipo de lugares privados.

En la sesión dedicada al Campus seguro con IA Xinghe, David Chen, vicepresidente del área de Redes de Campus de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, presentó la Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution para la región de Latinoamérica. Afirmó: "La seguridad es la piedra angular de los campus basados en IA. Huawei se rige por la filosofía de la 'convergencia entre lo digital y lo físico' y amplía la seguridad desde los niveles de los activos y la conectividad hasta los ámbitos del espacio y la privacidad. Esto hace que la seguridad en el campus pase de una respuesta reactiva a una percepción proactiva y una protección inteligente, logrando así una protección multidimensional e integral".

De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con los clientes y las organizaciones del sector para invertir en I+D e innovación en el ámbito de las tecnologías de seguridad de redes de campus. Estas iniciativas contribuirán a impulsar el desarrollo de alta calidad de campus basados en IA seguros.

Para obtener más información sobre el Informe técnico, visite:

https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/8ff164cc51274ef7a57d9f85a293a06c

FUENTE Huawei