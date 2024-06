HUBLOT E DANIEL ARSHAM REDEFINEM O RELÓGIO DE BOLSO COM A GOTA ARSHAM

A Hublot e o artista contemporâneo Daniel Arsham, conhecido por seu estilo único de transformar objetos do cotidiano em "relíquias do futuro", se uniram para criar essa fusão cativante de passado, presente e futuro. O Arsham Droplet une perfeitamente o domínio técnico da Hublot e a visão artística distinta da Arsham, oferecendo um relógio que ultrapassa os limites da relojoaria tradicional.

Inspirada nas formas orgânicas e fluidas encontradas na natureza, a Gota de Arsham representa um verdadeiro marco no mundo da relojoaria. Esta colaboração é um testemunho do compromisso compartilhado da Hublot e da Arsham em criar experiências verdadeiramente excepcionais e transformadoras que desafiam o status quo.

Criada a partir de uma mistura harmoniosa de titânio, borracha e cristal de safira, a Arsham Droplet reflete a atenção incomparável da Hublot aos detalhes e o compromisso com a inovação.

Medindo 73,2 mm (comprimento) x 52,6 mm (largura) x 22,5 mm (espessura), o design ergonômico e tátil se encaixa perfeitamente na mão, permitindo uma experiência horológica verdadeiramente imersiva e envolvente.

No coração do relógio está o icônico movimento de fabricação Meca-10 da Hublot, que possui uma impressionante reserva de marcha de 10 dias que garante que o relógio possa ser apreciado por longos períodos sem a necessidade de enrolamento frequente, aprimorando ainda mais a conexão do usuário com esta criação única.

Ao longo da última década, a Arsham fez parcerias com uma ampla gama de marcas e figuras notáveis. A fusão é fundamental para ele, e seus projetos anteriores mostraram uma capacidade de misturar de forma inovadora arte, design e cultura popular. Essa colaboração com a Hublot é uma extensão natural de sua prática artística, pois ambas as marcas compartilham o compromisso de expandir os limites de seus respectivos campos.

Limitada a apenas 99 peças, a Gotas Arsham é um verdadeiro item de colecionador e uma obra-prima da relojoaria moderna. Com sua forma distinta de gota arredondada e complexidade incomparável, o relógio desafia as noções convencionais do que um relógio de bolso pode ser.

O design orgânico é complementado por uma caixa de titânio e para-choques de borracha, refletindo um afastamento ousado das normas tradicionais de relojoaria. Apresentado com duas correntes de titânio, cada uma com o sistema patenteado de "um clique" duplo da Hublot para fixação perfeita, o relógio pode ser usado de várias maneiras, de um colar a um relógio de bolso ou exibido como uma peça central escultural em seu suporte decorativo de mesa de titânio e vidro mineral.

Com uma construção em sanduíche, com dois cristais em forma de lágrima em forma de cúpula primorosamente trabalhados, a caixa de titânio trabalhada aberta se assemelha a um delicado laço tecido em um padrão de gotículas. Os para-choques laterais estão em uma borracha Arsham Green personalizada e com o monograma do artista estampado na superfície.

A caixa possui um sistema de vedação dupla com nada menos que 17 vedações O-ring, engenhosamente colocadas para garantir uma vedação perfeita. O relógio também exibe os elementos de design icônicos da Hublot, incluindo os seis parafusos em forma de H.

Incorporando os mais recentes avanços na tecnologia de relojoaria, o Arsham Droplet possui uma resistência à água de 30 metros, garantindo durabilidade e confiabilidade em qualquer ambiente. Com seu artesanato excepcional e design inovador, esta obra-prima de edição limitada está destinada a se tornar um item de colecionador estimado.

Para obter mais informações sobre o Arsham Droplet e outras criações da Hublot, visite hublot.com. Para mais informações sobre Daniel Arsham, visite danielarsham.com.

