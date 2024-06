HUBLOT ET DANIEL ARSHAM REDÉFINISSENT LA MONTRE DE POCHE AVEC LA GOUTTE D'ARSHAM

Hublot et l'artiste contemporain Daniel Arsham, connu pour son style unique de transformation des objets du quotidien en "vestiges du futur", se sont réunis pour créer cette fusion captivante du passé, du présent et du futur. La Droplet d'Arsham unit harmonieusement la maîtrise technique de Hublot et la vision artistique distinctive d'Arsham, offrant une montre qui repousse les limites de l'horlogerie traditionnelle.

Inspirée par les formes organiques et fluides que l'on trouve dans la nature, la goutte d'Arsham représente une véritable étape dans le monde de l'horologie. Cette collaboration témoigne de l'engagement commun de Hublot et d'Arsham à créer des expériences vraiment exceptionnelles et transformatrices qui remettent en question le statu quo.

Fabriquée à partir d'un mélange harmonieux de titane, de caoutchouc et de cristal de saphir, la goutte d'Arsham reflète l'attention inégalée portée par Hublot aux détails et son engagement en faveur de l'innovation.

Mesurant 73,2 mm (longueur) x 52,6 mm (largeur) x 22,5 mm (épaisseur), le design ergonomique et tactile s'adapte parfaitement à la main, permettant une expérience horologique véritablement immersive et engageante.

Au cœur de la montre se trouve le mouvement de fabrication emblématique Meca-10 de Hublot, qui dispose d'une impressionnante réserve d'alimentation de 10 jours qui garantit que la montre peut être appréciée pendant de longues périodes sans avoir à l'enrouler fréquemment, ce qui renforce davantage la connexion de l'utilisateur avec cette création unique en son genre.

Au cours de la dernière décennie, Arsham s'est associé à un large éventail de marques et de personnalités de renom. La fusion est essentielle pour lui, et ses projets passés ont démontré sa capacité à allier de manière innovante l'art, le design et la culture populaire. Cette collaboration avec Hublot est une extension naturelle de sa pratique artistique, car les deux marques partagent un engagement à repousser les limites de leurs domaines respectifs.

Limitée à seulement 99 pièces, la goutte d'Arsham est un véritable objet de collection et un chef-d'œuvre de l'horlogerie moderne. Avec sa forme arrondie distinctive et sa complexité inégalée, l'horlogerie remet en question les notions conventionnelles de ce que peut être une montre de poche.

Le design organique est complété par un boîtier en titane et des pare-chocs en caoutchouc, ce qui témoigne d'un changement radical par rapport aux normes traditionnelles en matière d'horlogerie. Dotée de deux chaînes en titane, chacune dotée du système breveté à double clic de Hublot pour une fixation transparente, la montre peut être portée de multiples façons, d'un collier à une montre de poche ou présentée comme pièce maîtresse sculpturale sur son support de table décoratif en titane et en verre minéral.

Doté d'une construction en sandwich, avec deux cristaux en forme de tecrdrop en dôme fabriqués de manière exquise, le boîtier en titane travaillé à ciel ouvert ressemble à un délicat dentelé tissé dans un motif de goutte d'eau. Les pare-chocs latéraux sont en caoutchouc Arsham Green personnalisé et le monogramme de l'artiste est estampé sur la surface.

Le boîtier est doté d'un système de double étanchéité avec pas moins de 17 joints toriques, ingénieusement placés pour garantir un joint parfait. La montre présente également les éléments de design emblématiques de Hublot, y compris les six vis en forme de H caractéristiques de la marque.

Intégrant les dernières avancées de la technologie d'horlogerie, la goutte d'Arsham présente une résistance à l'eau de 30 mètres, assurant durabilité et fiabilité dans tous les environnements. Grâce à son savoir-faire exceptionnel et à son design innovant, ce chef-d'œuvre en édition limitée est destiné à devenir un objet de collection très apprécié.

Pour en savoir plus sur la goutte d'Arsham et les autres créations de Hublot, rendez-vous sur hublot.com. Pour plus d'informations sur Daniel Arsham, veuillez consulter le site danielarsham.com.

