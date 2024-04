Ícone de corridas, Barrichello ingressa na empresa de tecnologia SOFTSWISS como Diretor Não Executivo na América Latina

GZIRA, Malta, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, líder mundial em fornecimento de software com 15 anos de experiência, anuncia a nomeação da lenda do automobilismo, Rubens Barrichello, como seu diretor não executivo na América Latina. O legado vitorioso de Barrichello na Fórmula 1, junto com sua personalidade influente, será crucial para promover a missão da SOFTSWISS de se conectar autenticamente com a comunidade tecnológica local e estabelecer uma presença robusta na região.

Racing Icon Barrichello Joins Tech Company SOFTSWISS as Non-Executive Director in Latin America

Com alto desempenho em uma esfera tecnológica extremamente competitiva, Rubens Barrichello traz sabedoria de liderança e melhores práticas do trabalho em equipe à mesa da SOFTSWISS. Sua profunda experiência em esportes irá oferecer à SOFTSWISS valiosos conhecimentos para elevar sua plataforma de apostas esportivas e outros produtos a novos patamares, continuando a contribuir com a empresa para remodelar o setor de iGaming com inovações. Além disto, em seu compromisso de realizar mudanças positivas, Barrichello irá defender o jogo responsável junto com os especialistas da SOFTSWISS.

A nomeação de Rubens Barrichello é o próximo passo estratégico da SOFTSWISS na América Latina, especialmente no mercado de rápido crescimento do Brasil. Segundo a TGM Research, a receita bruta do setor de iGaming no Brasil é estimada em 2,3 bilhões de euros até 2026, tendo o potencial de representar 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 1,5 trilhões de euros.

Ivan Montik, Fundador da SOFTSWISS, comentou: "A SOFTSWISS dá as boas-vindas a Rubens Barrichello em nossa empresa! Tê-lo em nossa equipe é um passo estratégico para nós. A destreza colaborativa de Barrichello na pista de corrida em uma esfera tecnológica altamente competitiva, resultando em vitórias de equipe, reflete a abordagem de parceria da SOFTSWISS. Seu envolvimento atesta nosso compromisso com o Brasil e nos ajuda a adaptar as melhores práticas internacionais ao mercado local."

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo para a América Latina da SOFTSWISS, acrescentou: "O campo de iGaming tem mostrado um crescimento notável tanto no Brasil quanto no mundo. Ao fazer parte da SOFTSWISS, tenho o prazer de me tornar um dos impulsionadores deste processo na América Latina! Tenho certeza de que minha experiência com a principal equipe de corrida irá impulsionar o líder tecnológico de iGaming rumo ao sucesso na região."

Sobre a SOFTSWISS

SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia que oferece soluções de software para gestão de projetos de iGaming. A equipe de especialistas, que conta com mais de 2.000 funcionários, tem sede em Malta, Polônia e Geórgia. A SOFTSWISS detém uma série de licenças de jogos eletrônicos e oferece soluções completas de software iGaming. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira no mundo a lançar uma solução iGaming otimizada para Bitcoin.

