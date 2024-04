Rennfahrer-Ikone Barrichello tritt dem Technologieunternehmen SOFTSWISS als Non-Executive Director in Lateinamerika bei

GZIRA, Malta, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, ein führender globaler Software-Anbieter mit 15 Jahren Erfahrung, gibt die Ernennung der Rennfahrer-Legende Rubens Barrichello zum Non-Executive Director in Lateinamerika bekannt. Barrichellos siegreiches Erbe in der Formel 1, gepaart mit seiner einflussreichen Persönlichkeit, wird entscheidend dazu beitragen, dass SOFTSWISS authentische Kontakte zur lokalen Tech-Community knüpfen und eine starke Präsenz in der Region aufbauen kann.

Als Top-Performer in einem extrem wettbewerbsintensiven Technologiebereich bringt Rubens Barrichello Führungswissen und beste Teamwork-Praktiken bei SOFTSWISS ein. Seine tiefgreifende Erfahrung im Sportbereich wird SOFTSWISS mit wertvollen Erkenntnissen versorgen, um seine Sportwettenplattform und andere Produkte auf ein neues Niveau zu heben und den Beitrag des Unternehmens zur Neugestaltung der iGaming-Branche mit Innovationen fortzusetzen. In seinem Bestreben, positive Veränderungen zu bewirken, wird sich Barrichello an der Seite von SOFTSWISS-Experten für verantwortungsvolles Glücksspiel einsetzen.

Die Ernennung von Rubens Barrichello ist der nächste strategische Schritt für SOFTSWISS in Lateinamerika, insbesondere auf dem schnell wachsenden Markt Brasiliens. Laut TGM Research werden die Bruttoeinnahmen der iGaming-Branche in Brasilien bis zum Jahr 2026 auf 2,3 Milliarden EUR geschätzt und haben das Potenzial, 1 % des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Billionen EUR zu erreichen.

Ivan Montik, Gründer von SOFTSWISS, kommentiert: „SOFTSWISS heißt Rubens Barrichello an Bord willkommen! Dass er sich unserem Team anschließt, ist ein strategischer Schritt für uns. Barrichellos Fähigkeit zur Zusammenarbeit auf der Rennstrecke in einem hart umkämpften technischen Bereich, die zu Teamerfolgen führte, spiegelt den partnerschaftlichen Ansatz von SOFTSWISS wider. Sein Engagement zeugt von unserem Engagement in Brasilien und hilft uns, die besten globalen Praktiken an den lokalen Markt anzupassen".

Rubens Barrichello, Non-Executive Director in Lateinamerika bei SOFTSWISS, fügt hinzu: „Der iGaming-Bereich hat sowohl in Brasilien als auch weltweit ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt. Ich freue mich, dass ich mit meinem Eintritt bei SOFTSWISS einer der Treiber dieses Prozesses in Lateinamerika werde! Ich bin mir sicher, dass mein Hintergrund bei dem führenden Rennteam den iGaming-Technologieführer in der Region zum Erfolg führen wird."

SOFTSWISS ist ein internationales Technologieunternehmen, das Softwarelösungen für die Verwaltung von iGaming-Projekten anbietet. Das Expertenteam, das über 2.000 Mitarbeiter zählt, hat seinen Sitz in Malta, Polen und Georgien. SOFTSWISS besitzt eine Reihe von Glücksspiellizenzen und bietet iGaming-Softwarelösungen aus einer Hand an. SOFTSWISS war 2013 das erste Unternehmen weltweit , das eine Bitcoin-optimierte iGaming-Lösung eingeführt hat.

