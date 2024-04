L'icône de la course automobile Barrichello rejoint l'entreprise technologique SOFTSWISS en tant que directeur non exécutif en Amérique latine

GZIRA, Malte, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, un important fournisseur mondial de logiciels comptant 15 ans d'expérience, annonce la nomination de la légende des courses automobiles Rubens Barrichello en tant que directeur non exécutif en Amérique latine. Le glorieux héritage de Barrichello en Formule 1, combiné à sa personnalité influente, sera crucial pour faire progresser la mission de SOFTSWISS, qui consiste à établir des liens authentiques avec la communauté technologique locale et à s'implanter solidement dans la région.

En tant qu'acteur de premier plan dans une sphère technologique extrêmement concurrentielle, Rubens Barrichello apporte à SOFTSWISS sa sagesse en matière de leadership et les meilleures pratiques de travail en équipe. Son expérience approfondie dans le domaine du sport fournira à SOFTSWISS de précieux atouts pour porter sa plateforme de paris sportifs et d'autres produits vers de nouveaux sommets, poursuivant la contribution de l'entreprise à redéfinir l'industrie du iGaming avec des innovations. De plus, dans le cadre de son engagement à apporter des changements positifs, Barrichello plaidera en faveur du jeu responsable aux côtés des experts de SOFTSWISS.

La nomination de Rubens Barrichello est la nouvelle étape stratégique de SOFTSWISS en Amérique latine, en particulier sur le marché brésilien en forte croissance. Selon TGM Research, le revenu brut de l'industrie du iGaming au Brésil est estimé à 2,3 milliards d'euros d'ici 2026, ce qui pourrait représenter 1 % du produit intérieur brut (PIB) du Brésil qui s'élève à 1 500 milliards d'euros.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS, a déclaré : « SOFTSWISS souhaite la bienvenue à Rubens Barrichello ! Son arrivée au sein de notre équipe est une étape stratégique pour nous. Les prouesses de Barrichello en matière de collaboration sur les circuits de course dans une sphère technologique hautement compétitive, qui ont permis à l'équipe de remporter des victoires, reflètent l'approche de SOFTSWISS en matière de partenariat. Son implication témoigne de notre engagement au Brésil et nous aide à adapter les meilleures pratiques mondiales au marché local. »

Rubens Barrichello, directeur non exécutif de SOFTSWISS en Amérique latine, a ajouté : « Le secteur du iGaming a connu une croissance remarquable au Brésil et dans le monde. En rejoignant SOFTSWISS, je suis ravi de devenir l'un des moteurs de ce processus en Amérique latine ! Je suis convaincu que mon expérience au sein de la principale équipe de course automobile propulsera le leader technologique du iGaming vers le succès dans la région. »

