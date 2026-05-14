As inscrições estão abertas até 30 de junho para uma iniciativa que oferece subsídios, prêmios em dinheiro e uma experiência imersiva na Amazon.

MANAUS, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazon (Idesam) lançou um desafio internacional com o objetivo de transformar o conhecimento científico sobre a biodiversidade da floresta Amazon em produtos e negócios de impacto.

Uma das maiores iniciativas do gênero voltada para a inovação em bioeconomia na região, o Desafio de Bioinovação da Amazon está aberto para inscrições até 30 de junho de 2026. A iniciativa busca especialistas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) com experiência internacional em setores como cosméticos, alimentos e materiais de base biológica.

O programa visa conectar a ciência de ponta com o conhecimento local e tradicional para desenvolver soluções que gerem valor econômico, preservando a floresta tropical e apoiando comunidades em toda a Amazon.



"O desafio é transformar a ciência em soluções do mundo real que mantenham a floresta em pé e, ao mesmo tempo, criem oportunidades econômicas sustentáveis ", disse Paulo Simonetti, Líder em Inovação Aberta e ESG do Idesam.

O programa inclui seis áreas de foco, como o desenvolvimento de biomateriais a partir de borracha nativa, o uso de subprodutos do açaí e o avanço da inovação com óleos amazônicos, como andiroba, copaíba e buriti.

O Idesam selecionará inicialmente 25 especialistas em P&D e 25 inovadores. Dez equipes avançarão para uma residência presencial de 15 dias na Amazon, com atividades em Manaus e comunidades do entorno; todos os custos estão cobertos.

Os participantes selecionados receberão apoio financeiro e técnico. Os especialistas em P&D serão elegíveis para subsídios mensais que variam de $ 650 a $ 1.300 por seis meses, bem como acesso a instalações laboratoriais, orientação e cerca de $ 20.000 por equipe para testes e validação.

Três equipes vencedoras receberão prêmios que variam de US$ 20.000 a $ 40.000, além de apoio contínuo para desenvolver seus negócios, incluindo orientação jurídica e acesso a redes de mercado e investimento.

A iniciativa é financiada pelo Bezos Earth Fund e apoiada por parceiros, incluindo a Penn State University.

A Amazon é uma das regiões com maior biodiversidade do mundo e uma fronteira crítica para a inovação em bioeconomia sustentável, tornando iniciativas como essa fundamentais para alinhar conservação e desenvolvimento econômico.

Os aplicativos estão disponíveis aqui.

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FONTE Idesam