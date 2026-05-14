Idesam lanza un desafío global de I+D: convertir la biodiversidad del Amazonas en negocios con impacto social

El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de junio para una iniciativa que ofrece subvenciones, premios en metálico y una experiencia inmersiva en la Amazonía

MANAUS, Brasil, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (Idesam) ha lanzado un desafío internacional destinado a transformar el conocimiento científico sobre la biodiversidad de la selva amazónica en productos y negocios con impacto social.

El Amazon Bioinnovation Challenge, una de las mayores iniciativas de este tipo centrada en la innovación en bioeconomía en la región, tiene abierto el plazo de solicitud hasta el 30 de junio de 2026. La iniciativa busca especialistas en investigación y desarrollo (I+D) con experiencia internacional en sectores como la cosmética, la alimentación y los materiales de base biológica.

El programa tiene como objetivo conectar la ciencia de vanguardia con el conocimiento local y tradicional para desarrollar soluciones que generen valor económico al tiempo que se preserva la selva tropical y se apoya a las comunidades de toda la Amazonía.

"El reto consiste en transformar la ciencia en soluciones prácticas que permitan conservar el bosque al tiempo que se crean oportunidades económicas sostenibles", afirmó Paulo Simonetti, responsable de Innovación Abierta y ESG en Idesam.

El programa incluye seis áreas prioritarias, como el desarrollo de biomateriales a partir de caucho autóctono, el uso de subproductos del açaí y el fomento de la innovación mediante el uso de aceites amazónicos como la andiroba, la copaíba y el buriti.

Idesam seleccionará inicialmente a 25 especialistas en I+D y 25 innovadores. Diez equipos pasarán a una residencia presencial de 15 días en la Amazonía, con actividades en Manaos y las comunidades aledañas; todos los gastos están cubiertos.

Los participantes seleccionados recibirán apoyo financiero y técnico. Los especialistas en I+D podrán optar a subvenciones mensuales de entre 650 y 1.300 dólares estadounidenses durante seis meses, así como al acceso a instalaciones de laboratorio, tutoría y aproximadamente 20.000 dólares estadounidenses por equipo para pruebas y validación.

Los tres equipos ganadores recibirán premios que oscilan entre los 20.000 y los 40.000 dólares estadounidenses, además de apoyo continuo para el desarrollo de sus negocios, incluyendo asesoramiento legal y acceso a redes de mercado e inversión.

Esta iniciativa está financiada por el Bezos Earth Fund y cuenta con el apoyo de socios como la Universidad Estatal de Pensilvania.

La Amazonía es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y una frontera crucial para la innovación en la bioeconomía sostenible, lo que convierte a iniciativas como esta en elementos clave para alinear la conservación y el desarrollo económico.

Las solicitudes están disponibles aquí.

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