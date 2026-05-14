Idesam lance un défi mondial en matière de R&D pour transformer la biodiversité de l'Amazonie en entreprises à impact.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin pour une initiative offrant des bourses, des prix en espèces et une expérience immersive en Amazonie.

MANAUS, Brésil, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'Institut pour la conservation et le développement durable de l'Amazonie (Idesam) a lancé un défi international visant à transformer les connaissances scientifiques sur la biodiversité de la forêt amazonienne en produits et en entreprises à impact.

L'Amazon Bioinnovation Challenge, l'une des plus grandes initiatives de ce type axées sur l'innovation en matière de bioéconomie dans la région, est ouverte aux candidatures jusqu'au 30 juin 2026. L'initiative recherche des spécialistes de la recherche et du développement (R&D) ayant une expérience internationale dans des secteurs tels que les cosmétiques, l'alimentation et les matériaux d'origine végétale.

Le programme vise à associer la science de pointe aux connaissances locales et traditionnelles afin d'élaborer des solutions qui génèrent une valeur économique tout en préservant la forêt tropicale et en soutenant les communautés de l'Amazonie.



« Le défi consiste à transformer la science en solutions concrètes qui permettent de préserver les forêts tout en créant des opportunités économiques durables », a déclaré Paulo Simonetti, responsable de l'innovation ouverte et de l'ESG chez Idesam.

Le programme comprend six domaines d'action, tels que le développement de biomatériaux à partir de caoutchouc naturel, l'utilisation de sous-produits de l'açaí et la promotion de l'innovation à partir d'huiles amazoniennes telles que l'andiroba, le copaíba et le buriti.

Idesam sélectionnera dans un premier temps 25 spécialistes en R&D et 25 innovateurs. Dix équipes participeront à une résidence en personne de 15 jours en Amazonie, avec des activités à Manaus et dans les communautés environnantes ; tous les frais sont couverts.

Les participants sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier et technique. Les spécialistes en R&D pourront bénéficier de bourses mensuelles allant de 650 à 1 300 dollars pendant six mois, ainsi que d'un accès aux installations de laboratoire, d'un mentorat et d'environ 20 000 dollars par équipe pour les essais et la validation.

Les trois équipes gagnantes recevront des prix allant de 20 000 à 40 000 dollars, ainsi qu'un soutien continu pour développer leurs entreprises, y compris des conseils juridiques et l'accès au marché et aux réseaux d'investissement.

L'initiative est financée par le Bezos Earth Fund et soutenue par des partenaires tels que l'université de Penn State.

L'Amazonie est l'une des régions les plus riches en biodiversité au monde et constitue une frontière critique pour l'innovation en matière de bioéconomie durable, ce qui rend des initiatives comme celle-ci essentielles pour aligner la conservation et le développement économique.

Les formulaires de candidature sont disponibles ici.

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