Idesam lanza un desafío global de I + D para convertir la biodiversidad Amazon en negocios impulsados por el impacto

Las solicitudes están abiertas hasta el 30 de junio para una iniciativa que ofrece subvenciones, premios en efectivo y una experiencia inmersiva en el Amazon.

MANAOS, Brasil, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazon (Idesam) ha lanzado un desafío internacional destinado a transformar el conocimiento científico sobre la biodiversidad de la selva Amazon en productos y negocios impulsados por el impacto.

Una de las iniciativas más grandes de su tipo centrada en la innovación en bioeconomía en la región, el Amazon Bioinnovation Challenge está abierto para aplicaciones hasta el 30 de junio de 2026. La iniciativa busca especialistas en investigación y desarrollo (I + D) con experiencia internacional en sectores como cosméticos, alimentos y materiales de base biológica.

El programa tiene como objetivo conectar la ciencia de vanguardia con el conocimiento local y tradicional para desarrollar soluciones que generen valor económico al tiempo que preservan la selva tropical y apoyan a las comunidades de toda la Amazon



".El desafío consiste en convertir la ciencia en soluciones del mundo real que mantengan el bosque en pie al tiempo que crean oportunidades económicas sostenibles ", dijo Paulo Simonetti, líder en innovación abierta y ASG en Idesam.

El programa incluye seis áreas de enfoque, como el desarrollo de biomateriales a partir de caucho nativo, el uso de subproductos de açaí y el avance de la innovación utilizando aceites amazónicos como andiroba, copaíba y buriti.

Idesam seleccionará inicialmente 25 especialistas en I + D y 25 innovadores. Diez equipos avanzarán a una residencia presencial de 15 días en la Amazon, con actividades en Manaos y las comunidades circundantes; todos los costos están cubiertos.

Los participantes seleccionados recibirán apoyo financiero y técnico. Los especialistas en I + D serán elegibles para subvenciones mensuales que van desde US$ 650 a US$ 1.300 durante seis meses, así como acceso a instalaciones de laboratorio, tutoría y alrededor de US$ 20.000 por equipo para pruebas y validación.

Tres equipos ganadores recibirán premios que van desde US$ 20,000 a US$ 40,000, junto con apoyo continuo para desarrollar sus negocios, incluida la orientación legal y el acceso a redes de mercado e inversión.

La iniciativa está financiada por el Fondo Bezos Earth y cuenta con el apoyo de socios como la Universidad Estatal de Pensilvania.

La Amazon es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y una frontera crítica para la innovación en bioeconomía sostenible, por lo que iniciativas como esta son clave para alinear la conservación y el desarrollo económico.

Las solicitudes están disponibles aquí.

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FUENTE Idesam