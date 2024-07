IFPA comemora o sucesso da 7ª Conferência IFPA 2024

ESTOCOLMO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A IFPA (Federação Internacional de Associações de Psoríase) concluiu sua tão esperada 7ª Conferência IFPA sobre Psoríase Mundial e Artrite Psoriásica, realizada de 27 a 29 de junho de 2024, em Estocolmo, Suécia. Fundada em 2006, a conferência tornou-se um evento fundamental para profissionais médicos e de saúde em todo o mundo, promovendo a colaboração e apresentando pesquisas de ponta em dermatologia, reumatologia e áreas afins.

IFPA Conference Logo

Sob o tema "Descobrindo o amplo espectro da doença psoriática", a conferência deste ano teve como objetivo promover a colaboração internacional em pesquisa, iniciativas de advocacia e conscientização entre profissionais médicos e partes interessadas do setor.

Delegados de mais de 76 países se reuniram na Conferência IFPA 2024, representando uma gama diversificada de especialistas clínicos, profissionais de saúde e organizações de pacientes. Credenciada pelo Conselho Europeu de Acreditação para Educação Médica Continuada (EACCME), a conferência contou com mais de 190 resumos cobrindo tópicos fundamentais, como biomarcadores, imagens e comorbidades.

Um destaque da conferência foi o reconhecimento de e-posters excepcionais através do Poster Prize. O evento também apresentou mais de 50 apresentações de alto nível, destacando pesquisas de ponta e avanços no campo da doença psoriática.

A professora April Armstrong, presidente da conferência, comentou sobre o impacto da conferência: "Compartilhamos conhecimento, nos envolvemos em conversas significativas e destacamos conquistas significativas na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença psoriática. A conferência da IFPA serve como uma plataforma para se concentrar em pesquisas futuras e avançar nos cuidados para todas as pessoas que vivem com doença psoriásica."

Ingvar Ágúst Ingvarsson, presidente interino da IFPA, destacou o tema da conferência: "'Uncovering the Broad Spectrum of Psoriatic Disease' (Descobrindo o amplo espectro da doença psoriática) enfatizou a pesquisa focada no paciente e incentivou colaborações em futuras iniciativas de advocacia. Damos as boas-vindas a todos vocês à próxima Conferência Mundial da IFPA em 2027."

Barbra Bohannan, Secretária da Conferência, refletiu sobre o sucesso da conferência: "A conferência IFPA de 2024 mostrou nosso progresso no tratamento de toda a pessoa, destacando a natureza complexa da doença psoriática e inspirando a esperança de melhorar a qualidade de vida".

Frida Dunger, Diretora Executiva da IFPA, agradeceu: "Durante os últimos três dias, unimos a comunidade da doença psoriática e cobrimos verdadeiramente o amplo espectro desta doença. Estamos preenchendo as lacunas entre disciplinas, grupos especializados e a comunidade de pacientes, passando do conhecimento para a ação. Obrigado a todos que contribuíram para o sucesso da 7ª Conferência da IFPA."

A IFPA continua comprometida com o avanço do conhecimento médico e com a melhoria do atendimento ao paciente por meio de futuras conferências e iniciativas.

Se você não conseguiu comparecer à conferência, inscreva-se em https://conference.ifpa-pso.com/register para ter acesso ao programa virtual.

Para mais informações sobre a conferência, visite ifpaconference.com.

