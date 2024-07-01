IFPA 慶祝 2024 年第七屆 IFPA 會議成功舉行

來自 76 多個國家的代表參加了 2024 年 IFPA 會議，代表多種臨床專家、醫療專業人員和病人組織。此會議獲得歐洲持續醫學教育認可委員會（EACCME）認可，包括 190 多篇摘要，涵蓋生物標記、成像和併發症等關鍵主題。

這次會議的焦點，是透過 Poster Prize 表揚特別出色的電子壁報 (e-poster)。此次活動還包括超過 50 場高水平演講，重點介紹銀屑病領域的開創性研究和進展。

會議主席 April Armstrong 教授對會議的影響表示：「我們分享知識，進行有意義的對話，並集中探討在預防、診斷和治療銀屑病方面的重要成就。IFPA 會議是一個專注於未來研究和為所有銀屑病病人提高護理水平的平台。」

IFPA 署理總裁 Ingvar Ágúst Ingvarsson 強調了會議的主題：「『拆解銀屑病的廣泛譜系』重點介紹了以病人為中心的研究，並鼓勵就今後的宣傳活動展開合作。我們熱烈歡迎大家參加 2027 年的下一場 IFPA 世界大會。」

會議秘書 Barbra Bohannan 道出會議成功的原因：「2024 年 IFPA 會議，展示了我們在全人治療方面取得的進展，強調了銀屑病的複雜性質，為改善生活質素帶來希望。」

IFPA 執行董事 Frida Dunger 表示感謝：「在過去的三天，我們團結了銀屑病社區，真正覆蓋了這種疾病的廣泛範圍。我們正在彌合學科、專業團體和病人社區之間的差距，將知識化作行動。感謝所有對第七屆 IFPA 會議的成功作出貢獻的所有人。」

IFPA 繼續致力於透過未來的會議和倡議，提高醫療知識和改善病人護理。

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SOURCE IFPA