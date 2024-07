L'IFPA célèbre le succès de la 7e conférence de l'IFPA 2024

STOCKHOLM, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'IFPA (The International Federation of Psoriasis Associations) a conclu sa très attendue 7e conférence de l'IFPA sur le psoriasis et l'arthrite psoriasique dans le monde, qui s'est tenue du 27 au 29 juin 2024 à Stockholm, en Suède. Créée en 2006, la conférence est devenue un événement majeur pour les professionnels de la médecine et de la santé du monde entier. Elle encourage la collaboration et présente la recherche de pointe dans les domaines de la dermatologie, de la rhumatologie et d'autres domaines connexes.

IFPA Conference Logo

Sous le thème «Découvrir le large spectre de la maladie psoriasique», la conférence de cette année visait à encourager la collaboration internationale en matière de recherche, les initiatives de sensibilisation et la prise de conscience parmi les professionnels de la santé et les acteurs de l'industrie

Des délégués de plus de 76 pays se sont réunis à la conférence IFPA 2024, représentant un éventail diversifié d'experts cliniques, de professionnels de la santé et d'organisations de patients. Accréditée par le Conseil européen d'accréditation pour la formation médicale continue (EACCME), la conférence a présenté plus de 190 résumés couvrant des sujets essentiels tels que les biomarqueurs, l'imagerie et les comorbidités.

L'un des temps forts de la conférence a été la reconnaissance d'e-posters exceptionnels par le biais du prix du poster. L'événement a également donné lieu à plus de 50 présentations de haut niveau, mettant en lumière la recherche de pointe et les avancées dans le domaine de la maladie psoriasique.

Le professeur April Armstrong, présidente de la conférence, a commenté l'impact de la conférence : «Nous avons partagé des connaissances, engagé des conversations intéressantes et mis en lumière des réalisations importantes en matière de prévention, de diagnostic et de traitement de la maladie psoriasique. La conférence de l'IFPA sert de plateforme pour se concentrer sur la recherche future et faire progresser les soins pour toutes les personnes vivant avec la maladie psoriasique».

Ingvar Ágúst Ingvarsson, président par intérim de l'IFPA, a souligné le thème de la conférence : «Découvrir le large spectre de la maladie psoriasique" a mis l'accent sur la recherche axée sur les patients et a encouragé les collaborations sur de futures initiatives de plaidoyer. Nous vous souhaitons la bienvenue à la prochaine conférence mondiale de l'IFPA en 2027».

Barbra Bohannan, secrétaire de la conférence, est revenue sur le succès de la conférence : «La conférence 2024 de l'IFPA a mis en évidence nos progrès dans le traitement de la personne dans son ensemble, en soulignant la nature complexe de la maladie psoriasique et en inspirant l'espoir d'une amélioration de la qualité de vie.»

Frida Dunger, directrice exécutive de l'IFPA, a exprimé sa gratitude : «Au cours des trois derniers jours, nous avons uni la communauté du psoriasis et couvert le large spectre de cette maladie. Nous comblons les lacunes entre les disciplines, les groupes de spécialistes et la communauté des patients, en passant de la connaissance à l'action. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la 7e conférence de l'IFPA».

L'IFPA s'engage à faire progresser les connaissances médicales et à améliorer les soins aux patients par le biais de conférences et d'initiatives futures.

Si vous n'avez pas pu assister à la conférence, inscrivez-vous sur https://conference.ifpa-pso.com/register pour avoir accès au programme virtuel.

Pour plus d'informations sur la conférence, consultez le site ifpaconference.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2447455/IFPA_Conference.jpg

Contact avec les médias :

Annika Sjöberg

[email protected]

+46 (0) 70 749 58 20