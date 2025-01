Impulsionando a era digital | Huawei divulga as dez principais tendências de Data Center Facility 2025

SHENZHEN, China, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Huawei realizou a conferência sobre as dez principais tendências de Data Center Facility 2025. Na conferência, Yao Quan, presidente da Data Center Facility Domain, explicou as dez principais tendências com o objetivo de injetar um novo ímpeto no desenvolvimento do setor de data center (DC) na era da IA, obter insights sobre a transformação e liderar o desenvolvimento acelerado do setor.

image

Como afirmado por Yao Quan, os DCs mudaram do poder de computação de uso geral para o poder de computação inteligente graças às inovações contínuas nas tecnologias de modelo de base de IA. O desempenho e a potência do servidor foram bastante aprimorados, e a construção de conjuntos com 1.000 GPUs, 10.000 GPUs e 100.000 GPUs se tornou a norma. O setor de DC está repleto de oportunidades de desenvolvimento sem precedentes e enfrenta desafios nas áreas de confiabilidade, alta potência, alta demanda de eletricidade e incerteza.

Com base em insights detalhados e práticas de longo prazo, a Huawei divulgou as dez principais tendências do Data Center Facility 2025, centradas em confiabilidade, flexibilidade e desenvolvimento sustentável. Esta é uma ação para compartilhar seus insights e pensamentos sobre as instalações de DC de IA, construir uma base de computação altamente confiável e impulsionar a era digital.

Tendência 1: a confiabilidade se torna o principal requisito básico dos DCs de computação inteligente

A segurança é a principal prioridade para a construção do DC em comparação com o custo. Em particular, o valor dos dispositivos de IA aumenta e o escopo do domínio de falha continua a se expandir na era da computação inteligente, tornando a confiabilidade o principal requisito principal dos DCs de computação inteligente. A confiabilidade do DC é essencialmente a confiabilidade ao longo do ciclo de vida, abrangendo componentes, produtos, arquitetura, serviços e O&M. Um DC com baixa confiabilidade trará um custo de operação mais alto. Para alcançar baixos custos em um sentido real, a confiabilidade deve ser garantida.

Tendência 2: a arquitetura isolada é a melhor escolha para garantir a confiabilidade das instalações de computação inteligente

A densidade de energia dos centros de computação inteligentes continua aumentando. O equipamento elétrico é geralmente caracterizado com alta tensão e grande corrente, e é fundamental para garantir sua operação segura e confiável. A implantação remota de equipamentos elétricos de DCs é preferida para garantir o funcionamento estável do serviço. Além disso, os equipamentos elétricos, se implantados na sala de equipamentos principais, devem ser isolados dos serviços principais e implantados de maneira padrão. A duração da resistência ao fogo, a extinção de incêndio por água, a ventilação de emergência e os requisitos de desligamento com um clique devem ser levados em consideração para minimizar os impactos do serviço.

Tendência 3: resfriamento ininterrupto é a capacidade obrigatória para computação inteligente de alta densidade

Na era da IA, a coexistência entre ar e líquido é um processo de longo prazo. O resfriamento líquido é uma tendência inevitável e o resfriamento ininterrupto se tornará um recurso obrigatório para a computação inteligente de alta densidade. Resfriamento ininterrupto significa zero interrupção de resfriamento quando o DC está funcionando corretamente e recuperação rápida de resfriamento em caso de exceções. Ao fazer isso, os DCs podem funcionar de forma estável.

Tendência 4: a IA melhorará significativamente a segurança proativa na operação e manutenção de DC

Com as tecnologias de IA, falhas como falhas de energia, incêndios e altas temperaturas em DCs podem ser evitadas com precisão. Isso facilita uma mudança da resposta passiva para a manutenção ativa e nos permite identificar riscos potenciais com antecedência, melhorando significativamente a confiabilidade do DC.

Tendência 5: serviços profissionais são garantia sólida para a confiabilidade da operação DC

Um DC geralmente tem uma vida útil de 10 a 15 anos e a manutenção é um fator mais determinante do que o equipamento em todo o ciclo de vida do DC. Os serviços profissionais são a chave para o funcionamento confiável e de longo prazo do DC. Nenhum risco potencial é deixado durante a implantação por meio da implantação profissional e do gerenciamento de todo o processo de entrega do DC. Além disso, as tecnologias de IA são introduzidas para implementar a manutenção preditiva em vez da resposta a falhas, garantindo a confiabilidade do DC durante todo o ciclo de vida.

Tendência 6: arquitetura modular é a chave para lidar com a incerteza dos requisitos de DC de IA

Uma arquitetura modular é necessária para que os DCs de IA abordem de forma flexível a incerteza dos requisitos de DC de IA. Uma arquitetura modular apresenta salas de equipamentos padronizadas, funções modulares e dispositivos eletromecânicos desacoplados, que podem garantir a implantação sob demanda e o dimensionamento elástico dos subsistemas principais e a adaptabilidade flexível à evolução futura do serviço. Veja o DC de Wuhu na China como exemplo. Adotando a arquitetura modular, o DC é entregue em três meses e suporta dimensionamento elástico no futuro.

Tendência 7: a pré-fabricação de subsistemas é um método eficaz para a entrega rápida de DC de IA

A pré-fabricação proporciona maior eficiência de produção. Os DCs que abrigam subsistemas pré-fabricados podem atender melhor aos requisitos dos serviços de IA em termos de elasticidade e implantação rápida. A pré-fabricação do subsistema não é uma montagem simples, mas a produção da solução. Ela precisa passar por design profissional, simulação, testes e ferramentas automáticas para garantir a qualidade da entrega do produto. Além disso, a carga de trabalho de construção no local é reduzida em 90% através da pré-fabricação e pré-comissionamento da fábrica, encurtando consideravelmente o período de entrega e fornecendo garantia para a entrega rápida e de alta qualidade de DCs de IA.

Tendência 8: a alta eficiência da fonte de alimentação é cada vez mais valiosa em DCs de IA

Cenários de alta densidade e alta computação representam desafios difíceis para a dissipação de calor. Do resfriamento a ar ao resfriamento a líquido, a eficiência do fornecimento de energia se torna um fator importante na eficiência energética. Para analisar a eficiência da fonte de alimentação dos DCs, o foco deve ser dado à eficiência da fonte de alimentação do sistema paralelo, em vez de um único dispositivo, e à inovação da arquitetura. Por exemplo, o UPS pode ter uma alta eficiência de 99,1% e implementar 0 ms de comutação entre os modos ao trabalhar no modo de operação de controle de supereconomia (S-ECO).

Tendência 9: a IA permite a melhoria da eficiência energética abrangente em DCs

Além de melhorar o fornecimento de energia e a eficiência de resfriamento, as tecnologias de IA podem contribuir mais para permitir a ligação entre as camadas 1 e 2. Existem milhões de parâmetros de otimização no cenário de resfriamento a ar e líquido, complicando exponencialmente a otimização. Para obter o efeito de resfriamento ideal, a tecnologia de otimização de eficiência energética de IA pode ser usada para substituir a otimização manual tradicional. A aplicação de tecnologias de IA torna os DCs mais econômicos e eficientes em termos de energia.

Tendência 10: a colaboração entre computação e eletricidade se tornará um novo modo de construção do DC

O poder da computação é a chave para a IA e a eletricidade é essencial para o poder da computação. À medida que o consumo de energia dos DCs continua aumentando, o fornecimento direto de energia verde será uma solução para reduzir o consumo de energia dos DCs. Além disso, como o elo de carga da integração geração-rede-carga-armazenamento de energia, os DCs podem ser vinculados à rede elétrica para melhorar a eficiência do uso da rede (GUE) por meio da regulação de frequência e corte de pico. Os DCs podem agendar cargas de forma flexível com base nos requisitos de treinamento e inferência de IA para alcançar a eficiência ideal geral. Olhando para o futuro, a sinergia entre computação e energia servirá como um novo modo de construção de DCs, impulsionando o desenvolvimento sustentável dos DCs.

Na era da IA, o Huawei Data Center Facility se concentrará na qualidade e na inovação tecnológica para construir uma solução de fornecimento de energia altamente confiável, flexível e sustentável para centros de computação inteligentes, ajudar clientes e parceiros a aproveitar as oportunidades de computação inteligente e maximizar a produção de cada watt em uma ação para impulsionar a era digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597552/image.jpg

FONTE Huawei Digital Power