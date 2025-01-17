Движущая сила цифровой эпохи | Huawei опубликовала десять главных тенденций развития центров обработки данных в 2025 году

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 17 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Huawei провела конференцию «Десять главных тенденций развития ЦОД в 2025 году». На конференции Яо Цюань (Yao Quan), президент направления центров обработки данных, рассказал о десяти главных тенденциях с целью придать новый импульс развитию отрасли центров обработки данных (ЦОД) в эпоху ИИ, приобрести аналитическое понимание трансформации и возглавить скачок в развитии отрасли.

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Как отметил Яо Цюань, центры обработки данных совершили переход от вычислительной мощности общего назначения к интеллектуальной вычислительной мощности благодаря постоянным инновациям в технологиях базовой модели ИИ. Производительность и мощность серверов значительно повысились, и построение кластеров с 1000 графических процессоров, 10 000 графических процессоров и 100 000 графических процессоров стало нормой. Отрасль ЦОД восприняла беспрецедентные возможности развития, в то же время сталкиваясь с трудностями в области надежности, высокой мощности, высокого потребления электроэнергии и неопределенности.

Основываясь на глубокой аналитике и долгосрочном практическом опыте, компания Huawei опубликовала десять главных тенденций развития ЦОД в 2025 году, ориентированных на повышение надежности, гибкости и устойчивое развитие. Это сделано, чтобы поделиться идеями и мыслями о центрах обработки данных для ИИ, создать высоконадежную вычислительную базу и поддержать развитие цифровой эпохи.

Тенденция 1: надежность становится важнейшим основным требованием интеллектуальных вычислительных ЦОД

Безопасность является главным приоритетом при строительстве ЦОД по сравнению со стоимостью. В частности, ценность устройств ИИ резко возрастает, а область неисправностей продолжает расширяться в эпоху интеллектуальных вычислений, что делает надежность важнейшим основным требованием интеллектуальных вычислительных ЦОД. Надежность ЦОД — это, по сути, надежность на протяжении всего жизненного цикла, охватывающая компоненты, продукты, архитектуру, службы, эксплуатацию и техническое обслуживание. Низкая надежность ЦОД влечет за собой более высокую стоимость эксплуатации. Для достижения низких затрат в реальном смысле необходимо обеспечить надежность.

Тенденция 2: изолированная архитектура — лучший выбор для обеспечения надежности интеллектуальных вычислительных центров

Плотность мощности интеллектуальных вычислительных центров продолжает возрастать. Электрооборудование обычно характеризуется высоким напряжением и большим током, поэтому крайне важно обеспечить его безопасную и надежную работу. Дистанционное развертывание электрооборудования ЦОД является предпочтительным для обеспечения стабильной работы служб. Кроме того, электрооборудование, если оно размещается в помещении основного оборудования, должно быть изолировано от основных служб и должно развертываться стандартным образом. Чтобы свести к минимуму воздействие на службы, должны учитываться требования огнестойкости, водяного пожаротушения, аварийной вентиляции и отключения питания одним щелчком мыши.

Тенденция 3: бесперебойное охлаждение — обязательное свойство интеллектуальных вычислительных центров высокой плотности

В эпоху ИИ сосуществование воздушного и жидкостного охлаждения — это долгосрочный процесс. Жидкостное охлаждение является неизбежной тенденцией, и непрерывное охлаждение станет обязательным свойством интеллектуальных вычислительных центров высокой плотности. Бесперебойное охлаждение означает нулевое количество прерываний охлаждения при правильной работе ЦОД и быстрое восстановление охлаждения в случае исключений. Это обеспечивает стабильную работу центров обработки данных.

Тенденция 4: ИИ значительно улучшит упреждающую систему безопасности при эксплуатации и обслуживании ЦОД

С помощью технологий ИИ можно точно предотвращать сбои, такие как перебои питания, пожары и высокие температуры в ЦОД. Это способствует переходу от пассивного реагирования к активному техническому обслуживанию и позволяет заранее выявлять потенциальные риски, значительно повышая надежность ЦОД

Тенденция 5: профессиональные услуги являются надежной гарантией надежности работы ЦОД

Срок службы ЦОД обычно составляет от 10 до 15 лет, и техническое обслуживание является более определяющим фактором, чем оборудование на протяжении всего жизненного цикла ЦОД. Профессиональные услуги являются ключом к долговечности и надежной работе ЦОД. При развертывании не остается никаких потенциальных рисков благодаря профессиональному развертыванию и полному управлению процессом поставки ЦОД. Кроме того, технологии ИИ внедряются для реализации прогнозного обслуживания вместо реагирования на сбои, обеспечивая надежность ЦОД на протяжении всего жизненного цикла.

Тенденция 6: модульная архитектура является ключом к решению проблемы неопределенности требований центра обработки данных для ИИ

Модульная архитектура необходима центрам обработки данных для ИИ, чтобы гибко реагировать на неопределенность требований ЦОД для ИИ. Модульная архитектура включает в себя стандартизированные помещения для оборудования, модульные функции и разъединяющие электромеханические устройства, которые могут обеспечить развертывание по требованию, а также эластичное масштабирование основных подсистем и гибкую адаптивность к будущему развитию служб. Возьмем в качестве примера ЦОД в городе Уху, Китай. Используя модульную архитектуру, ЦОД поставляется в течение трех месяцев и поддерживает эластичное масштабирование в будущем.

Тенденция 7: предварительное изготовление подсистем — эффективный метод быстрой поставки ЦОД для ИИ

Предварительное изготовление обеспечивает повышение эффективности производства. ЦОД, в которых размещаются предварительно изготовленные подсистемы, могут лучше соответствовать требованиям служб ИИ с точки зрения эластичности и быстрого развертывания. Предварительное изготовление подсистем — это не просто сборка, а промышленное внедрение решения. Оно должно пройти этапы профессионального проектирования, моделирования, тестирования и автоматического оснащения для обеспечения качества доставки продукта. Кроме того, объем работ по сборке на объекте сокращается на 90 % за счет заводской сборки и предварительного ввода в эксплуатацию, что значительно сокращает сроки поставки и обеспечивает гарантию быстрой и высококачественной доставки ЦОД для ИИ.

Тенденция 8: высокая эффективность электропитания становится все более ценной в ЦОД для ИИ

Сценарии с высокой плотностью и высокой вычислительной мощностью представляют большие трудности в плане рассеивания тепла. От воздушного охлаждения до жидкостного, эффективность источников питания становится основным фактором энергоэффективности. Рассматривая эффективность электропитания ЦОД, следует сосредоточиться на эффективности электропитания параллельной системы, а не на эффективности отдельного устройства, и на инновационной архитектуре. Например, ИБП может иметь высокую эффективность 99,1 % и реализовывать переключение между режимами за 0 мс при работе в сверхэкономичном режиме управления (S-ECO).

Тенденция 9: ИИ позволяет повысить комплексную энергоэффективность ЦОД

Помимо повышения эффективности энергоснабжения и охлаждения, технологии ИИ могут внести больший вклад в обеспечение связности между уровнями 1 и 2. Сценарий воздушно-жидкостного охлаждения включает миллионы параметров оптимизации, что экспоненциально усложняет оптимизацию. Для достижения оптимального охлаждающего эффекта вместо традиционной ручной оптимизации можно использовать технологию оптимизации энергоэффективности с использованием ИИ. Применение технологий ИИ делает центры обработки данных более энергосберегающими и энергоэффективными.

Тенденция 10: сочетание вычислительных и электрических технологий станет новым форматом строительства ЦОД

Вычислительная мощность является ключом к ИИ, а электричество необходимо для питания вычислительной мощности. Поскольку энергопотребление центров обработки данных продолжает расти, прямое «зеленое» энергоснабжение станет решением для снижения энергопотребления центров обработки данных. Кроме того, в качестве нагрузочного звена интеграции «производство электроэнергии – электросеть – нагрузка – хранилище энергии» ЦОД могут быть связаны с электросетью для повышения эффективности использования энергосистемы (GUE) посредством регулирования частоты и снятия пиков нагрузки. ЦОД могут гибко планировать нагрузки на основе требований обучения ИИ и логического анализа для достижения общей оптимальной эффективности. Заглядывая в будущее, синергия вычислительных и энергетических технологий послужит новым форматом строительства ЦОД, стимулируя устойчивое развитие ЦОД.

В эпоху ИИ направление центров обработки данных в компании Huawei будет сосредоточено на качественных и технологичных инновациях, чтобы создать высоконадежное, гибкое и устойчивое решение для электропитания интеллектуальных вычислительных центров, помогающее клиентам и партнерам использовать возможности интеллектуальных вычислений и максимально эффективно использовать каждый ватт энергии, поддерживая развитие цифровой эпохи.

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