Propulser l'ère numérique | Huawei publie les dix tendances clés des centres de données pour 2025

SHENZHEN, Chine, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huawei a récemment organisé une conférence sur les dix principales tendances des centres de données en 2025. Lors de la conférence, Yao Quan, président de Data Center Facility Domain, a décrit les dix principales tendances dans le but de donner un nouvel élan au développement de l'industrie des centres de données à l'ère de l'IA, de mieux comprendre la transformation et de mener le développement de l'industrie à pas de géant.

Comme l'a déclaré Yao Quan, les centres de données sont passés d'une puissance informatique généraliste à une puissance informatique intelligente grâce aux innovations constantes dans les technologies des modèles de base de l'IA. Les performances et la puissance des serveurs ont été considérablement améliorées, et la construction de clusters de 1 000, 10 000 et 100 000 GPU est devenue la norme. L'industrie des centres de données bénéficie d'opportunités de développement sans précédent et doit également relever des défis dans les domaines de la fiabilité, de la puissance élevée, de la forte demande d'électricité et de l'incertitude.

Sur la base d'analyses approfondies et de pratiques à long terme, Huawei a publié les dix principales tendances de l'installation de centre de données 2025, axées sur la fiabilité, la flexibilité et le développement durable. L'objectif est de partager ses idées et ses réflexions sur les installations de centres de données basés sur l'IA, de construire une base informatique très fiable et de faire avancer l'ère numérique.

Tendance 1 : la fiabilité devient la première exigence des centres de données informatiques intelligents

La sécurité est la priorité absolue de la construction de centres de données par rapport au coût. En particulier, la valeur des dispositifs d'IA augmente et la portée du domaine de défaillance continue de s'étendre à l'ère de l'informatique intelligente, ce qui fait de la fiabilité la première exigence fondamentale des centres de données d'informatique intelligente. La fiabilité d'un centre de données est la fiabilité tout au long du cycle de vie, couvrant les composants, les produits, l'architecture, les services et l'exploitation et la maintenance. Un centre de données dont la fiabilité est faible entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. Pour que les coûts soient réellement bas, la fiabilité doit être garantie.

Tendance 2 : l'architecture isolée est le meilleur choix pour assurer la fiabilité des installations informatiques intelligentes

La densité de puissance des centres de calcul intelligents ne cesse d'augmenter. Les équipements électriques sont généralement caractérisés par une tension élevée et un courant important, et il est essentiel d'assurer la sécurité et la fiabilité de leur fonctionnement. Le déploiement à distance de l'équipement électrique des centres de données est préférable pour assurer un fonctionnement stable du service. En outre, l'équipement électrique, s'il est déployé dans la salle d'équipement principale, doit être isolé des services principaux et déployé de manière standard. La durée de la résistance au feu, l'extinction par l'eau, la ventilation d'urgence et les exigences de mise hors tension en un seul clic doivent être prises en compte pour minimiser les impacts sur le service.

Tendance 3 : le refroidissement ininterrompu est la capacité sine qua non de l'informatique intelligente à haute densité

À l'ère de l'IA, la coexistence air-liquide est un processus à long terme. Le refroidissement liquide est une tendance inévitable et le refroidissement ininterrompu deviendra une capacité obligatoire pour l'informatique intelligente à haute densité. Le refroidissement ininterrompu signifie qu'il n'y a pas d'interruption du refroidissement lorsque le centre de données fonctionne correctement et qu'il se rétablit rapidement en cas d'exception. De cette manière, les centres de données peuvent fonctionner de manière stable.

Tendance 4 : l'IA va considérablement renforcer la sécurité proactive dans l'exploitation et la maintenance des centres de données.

Grâce aux technologies d'IA, les défaillances telles que les pannes de courant, les incendies et les températures élevées dans les centres de données peuvent être évitées avec précision. Cela facilite le passage d'une réponse passive à une maintenance active et nous permet d'identifier les risques potentiels à l'avance, ce qui améliore considérablement la fiabilité du système de distribution.

Tendance 5 : les services professionnels sont une garantie solide pour la fiabilité du fonctionnement des centres de données

Un centre de données a généralement une durée de vie de 10 à 15 ans et la maintenance est un facteur plus déterminant que l'équipement pour l'ensemble du cycle de vie du centre de données. Les services professionnels sont la clé du fonctionnement fiable et à long terme du centre de données. Aucun risque potentiel n'est ignoré grâce à un déploiement professionnel et à une gestion complète du processus de livraison du centre de données. En outre, les technologies d'IA sont intégrées pour mettre en œuvre une maintenance prédictive au lieu d'une réponse aux pannes, ce qui garantit la fiabilité du centre de données durant tout son cycle de vie.

Tendance 6 : l'architecture modulaire est la clé pour faire face à l'incertitude des exigences des centres de données basés sur l'IA

Une architecture modulaire est nécessaire pour les centres de données IA afin de répondre de manière flexible à l'incertitude des exigences de ces centres. Une architecture modulaire comprend des salles d'équipement normalisées, des fonctions modulaires et des dispositifs électromécaniques découplés, qui peuvent assurer un déploiement à la demande et une mise à l'échelle élastique des sous-systèmes de base, ainsi qu'une adaptabilité à l'évolution future des services. Prenons l'exemple du district de Wuhu en Chine. En adoptant l'architecture modulaire, le centre de données est livré en trois mois et permet une mise à l'échelle élastique à l'avenir.

Tendance 7 : la préfabrication de sous-systèmes est une méthode efficace pour une livraison rapide de centres de données IA

La préfabrication permet d'améliorer l'efficacité de la production. Les centres de données qui hébergent des sous-systèmes préfabriqués peuvent mieux répondre aux exigences des services d'IA en termes d'élasticité et de rapidité de déploiement. La préfabrication de sous-systèmes n'est pas un simple assemblage, mais une production de solutions. Elle doit passer par une conception professionnelle, une simulation, des essais et un outillage automatique pour garantir la qualité de la livraison du produit. En outre, la charge de travail liée à la construction sur site est réduite de 90 % grâce à la préfabrication en usine et à la pré-mise en service, ce qui raccourcit considérablement les délais de livraison et garantit une livraison rapide et de haute qualité des centres de données IA.

Tendance 8 : la haute efficacité de l'alimentation électrique est de plus en plus précieuse dans les centres de données IA

Les scénarios de haute densité et de calcul intensif posent des défis de taille en matière de dissipation de la chaleur. Du refroidissement par air au refroidissement par liquide, l'efficacité de l'alimentation électrique devient un facteur majeur de l'efficacité énergétique. Pour comprendre l'efficacité de l'alimentation électrique des centres de données, il est nécessaire de se pencher sur l'efficacité de l'alimentation électrique du système parallèle plutôt que sur celle d'un seul dispositif et sur l'innovation architecturale. Par exemple, l'UPS peut avoir un rendement élevé de 99,1 % et passer d'un mode à l'autre en 0 ms lorsqu'il fonctionne en mode de contrôle super économique (S-ECO).

Tendance 9 : l'IA permet d'améliorer l'efficience énergétique globale dans les centres de données

Outre l'amélioration de l'efficacité de l'alimentation électrique et du refroidissement, les technologies de l'IA peuvent contribuer davantage à l'établissement d'un lien entre les couches 1 et 2. Il existe des millions de paramètres d'optimisation dans le scénario de refroidissement air-liquide, ce qui complique exponentiellement l'optimisation. Pour obtenir un effet de refroidissement optimal, la technologie d'optimisation de l'efficacité énergétique de l'IA peut être utilisée pour remplacer l'optimisation manuelle traditionnelle. L'application des technologies d'IA permet aux centres de données d'économiser de l'énergie et d'être plus efficaces sur le plan énergétique.

Tendance 10 : la collaboration informatique-électricité deviendra un nouveau mode de construction de centres de données

La puissance de calcul est la clé de l'IA, et l'électricité est essentielle à la puissance de calcul. La consommation d'énergie des centres de données ne cessant d'augmenter, l'alimentation directe en énergie verte sera une solution pour réduire la consommation d'énergie des centres de données. En outre, en tant que lien de charge de l'intégration production-réseau-charge-stockage, les centres de données peuvent être reliés au réseau électrique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du réseau grâce à la régulation de la fréquence et à l'écrêtement des pics. Les centres de données peuvent programmer les charges de manière flexible en fonction des besoins de formation et d'inférence de l'IA afin d'atteindre une efficacité globale optimale. À l'avenir, la synergie entre l'informatique et l'énergie servira de nouveau mode de construction des centres de données et stimulera le développement durable de ces derniers.

À l'ère de l'IA, Huawei Data Center Facility se concentrera sur la qualité et l'innovation technologique pour construire une solution d'alimentation hautement fiable, flexible et durable pour les centres informatiques intelligents, aider les clients et les partenaires à saisir les opportunités de l'informatique intelligente, et maximiser le rendement de chaque watt pour faire avancer l'ère numérique.

