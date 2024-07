INC revela preferências da Geração Z da América Latina por nozes, frutas secas e merendas

Amendoim, amêndoas e nozes são os mais consumidos entre a Geração Z na América Latina

96% de lanche entre as refeições, iogurte, laticínios e frutas frescas são escolhas comuns

O sabor e os benefícios para a saúde são os principais motivadores do consumo de nozes e frutas secas

A Campanha NutTunes da INC é criada para incentivar, através do Spotify, o consumo de nozes e frutas secas

BARCELONA, Espanha, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC) realizou um extenso estudo sobre as preferências alimentares da Geração Z da América Latina, com foco no consumo de nozes e frutas secas.

Nut Tunes: Feeds Your Vibe! Discover the Album on Spotify!

A Geração Z prioriza alimentos que oferecem nutrientes essenciais, proteínas vegetais, energia, vitaminas e fibras. O estudo mostrou que nozes e frutas secas são valorizadas pela Geração Z por seus benefícios à saúde, incluindo saúde digestiva, saúde cardíaca e suporte ao sistema imunológico. Apesar desses benefícios, o consumo de nozes e frutas secas da Geração Z mostra espaço para crescimento.

O estudo entrevistou 2000 pessoas na Argentina, Brasil, Chile e México, revelando alta conscientização sobre nozes, especialmente amendoim (99%), amêndoas (97%) e nozes (94%). Frutas secas como uvas passas (96%) e ameixas secas (88%) também são bem conhecidas, mas em menor proporção.

Embora existam pequenas nuances entre os países, amendoim, amêndoas e nozes são os frutos secos mais consumidos pela Geração Z, seguidos por castanha de caju, avelã e pistache. Enquanto as passas, as amoras secas e as ameixas secas lideram as frutas secas. Muitos entrevistados citaram o gosto, o preço e a falta de informação como barreiras ao consumo regular. Conhecida como a "geração do lanche", 96% da Geração Z disseram que fazem lanches entre as refeições, preferindo iogurte, produtos lácteos e frutas frescas. As nozes e as frutas secas são populares, mas inferiores em questão de preferência.

Para aumentar a atratividade das nozes e das frutas secas, o INC recomenda que as campanhas de marketing se concentrem em seus usos e benefícios para a saúde. Para captar a atenção do público-alvo, o INC lançou o NutTunes, uma série de vídeos cativantes com animação 3D e tecnologia de IA. Nesses vídeos, nozes e frutas secas ganham vida e cantam músicas sobre seus benefícios à saúde. A campanha será promovida nas redes sociais, com conteúdo personalizado para cada mercado. Além disso, a playlist "The NutTunes" está disponível no Spotify, proporcionando uma maneira envolvente de se conectar com o público.

Para as empresas, é essencial entender as preferências e atitudes da Geração Z. Ao eliminar as barreiras e enfatizar os fatores de consumo, o INC tem como objetivo apoiar escolhas alimentares mais saudáveis pelo consumo de nozes e frutas secas entre a Geração Z na América Latina.

