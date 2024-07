INC revela las preferencias de la Generación Z para los frutos secos, frutas deshidratadas y picoteo en Latino América

Los cacahuates, almendras y nueces son los más consumidos entre la Generación Z en Latino América

BARCELONA, España, 4 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- El International Nut and Dried Fruit Council (INC) realizó un extenso estudio sobre las preferencias dietéticas de la Generación Z en Latino América, enfocándose en su consumo de frutos secos y frutas deshidratadas.

Nut Tunes: Feeds Your Vibe! Discover the Album on Spotify!

La Generación Z prioriza los alimentos que ofrecen nutrientes esenciales, proteínas vegetales, energía, vitaminas y fibra. El estudio mostró que la Generación Z valora los frutos secos y las frutas deshidratadas por sus beneficios para la salud, incluyendo la salud digestiva, la salud del corazón y el apoyo al sistema inmunológico. A pesar de estos beneficios, el consumo de frutos secos y frutas deshidratadas en la Generación Z tiene margen de crecimiento.

El estudio encuestó a 2000 personas en Argentina, Brasil, Chile y México, revelando una alta conciencia sobre los frutos secos, especialmente los cacahuates (99%), las almendras (97%) y las nueces (94%). Las frutas deshidratadas como las pasas (96%) y las ciruelas pasas (88%) también son conocidas, pero en menor medida.

Aunque hay ligeras diferencias entre países, los cacahuates, almendras y nueces son los frutos secos más consumidos por la Generación Z, seguidos de los anacardos, avellanas y pistachos. En cuanto a las frutas deshidratadas, las pasas, arándanos deshidratados y ciruelas pasas son las más consumidas. Muchos encuestados citaron el sabor, el precio y la falta de información como barreras para un consumo regular. Conocida como la "generación del picoteo", el 96% de la Generación Z reportó picar entre comidas, prefiriendo yogurt, productos lácteos y frutas frescas. Los frutos secos y las frutas deshidratadas son populares, pero ocupan un lugar de preferencia menor.

Para aumentar el atractivo de los frutos secos y frutas deshidratadas, el INC recomienda enfocarse en sus usos y beneficios para la salud en las campañas de marketing. Para captar la atención del público objetivo, el INC ha lanzado NutTunes, una serie de videos cautivadores con animación 3D y tecnología de IA. En estos videos, los frutos secos y las frutas deshidratadas cobran vida y cantan sobre sus beneficios para la salud. La campaña será promocionada en redes sociales, con contenido adaptado para cada mercado. Además, la lista de reproducción, "The NutTunes" está disponible en Spotify, proporcionando una forma atractiva de conectar con el público.

Comprender las preferencias y actitudes de la Generación Z es esencial para las empresas. Al abordar las barreras y enfatizar los factores que impulsan el consumo, INC busca apoyar opciones dietéticas más saludables a través del consumo de frutos secos y frutas deshidratadas entre la Generación Z en Latino América.

