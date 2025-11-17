Infineum revela uma nova e ousada identidade de marca e slogan: "Formulando juntos o amanhã"

ABINGDON, Inglaterra, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Infineum, líder global em produtos químicos especializados, anunciou hoje o lançamento de sua nova identidade de marca, com um logotipo atualizado e o slogan inspirador "Formulando juntos o amanhã". Essa evolução reflete o compromisso da Infineum em fornecer produtos químicos inovadores que apoiem um futuro sustentável e ajudem os clientes a superar desafios complexos em um mundo em constante mudança.

Com uma visão clara de se tornar uma empresa sustentável de produtos químicos especializados de classe mundial, a Infineum continua a oferecer desempenho excepcional e valor para seus cliente por meio de soluções avançadas que apoiam a transição energética e impulsionam o progresso sustentável. Seus produtos químicos especializados reduzem o impacto ambiental dos modos de transporte atuais, permitem a mobilidade elétrica e apoiam a descarbonização, capacitando os clientes a ter sucesso em um cenário em rápida evolução.

A nova identidade da marca reforça a estratégia de diversificação da Infineum, sinalizando sua capacidade de expansão e prontidão para entrar em novos mercados com uma marca forte e unificada. Ela incorpora a ambição da empresa de fornecer soluções sustentáveis para aplicações de transporte e energia, continuando a ser uma parceira confiável na solução de desafios complexos.

"Estou genuinamente entusiasmado com essa nova marca", menciona Aldo Govi, CEO da Infineum. "Formulando juntos o amanhã" não é apenas um slogan. Isso reflete nosso compromisso de trabalhar lado a lado com nossos clientes, promovendo o sucesso mútuo por meio de inovação, parceria e propósito. Estamos construindo bases sólidas de marca de colaboração, excelência tecnológica e confiabilidade, e nossa herança como uma das empresas mais seguras e confiáveis do setor continua a nos orientar. Essa atualização sinaliza ao mercado que estamos ouvindo, evoluindo e prontos para liderar."

O propósito da Infineum é claro: criar um futuro sustentável por meio de uma química inovadora. Guiada por décadas de experiência, uma cultura inclusiva e uma abordagem voltada para o futuro da tecnologia e das parcerias com os clientes, a Infineum está comprometida em formular juntos o amanhã.

A Infineum convida seus clientes e parceiros a aprender mais sobre este excitante novo capítulo acessando www.infineum.com.

Sobre a Infineum

A Infineum é uma empresa de produtos químicos especializados que existe para criar um futuro sustentável por meio de uma química inovadora. Nós nos concentramos em desafios complexos de formulação, trabalhando lado a lado com nossos clientes, para oferecer soluções mutuamente bem-sucedidas.

Nossa herança está no segmento de transição energética, onde reduzimos o impacto de carbono dos motores de combustão interna, apoiamos a eletrificação e estamos desenvolvendo soluções para combustíveis alternativos.

Ao adotar uma abordagem voltada para o futuro da inovação em vários setores, também maximizamos o valor da tecnologia exclusiva da Infineum em setores resilientes ao carbono.

Mais de 2.000 funcionários globais com perspectivas e conhecimentos exclusivos ajudam a contribuir para o sucesso do cliente, à medida que formulamos o amanhã juntos.

Para obter mais informações, acesse www.infineum.com

