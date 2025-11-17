Infineum dévoile une nouvelle identité de marque et un nouveau slogan ambitieux : « Formuler l'avenir ensemble »

ABINGDON, Angleterre, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Infineum, leader mondial des produits chimiques de spécialité, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle identité de marque, dotée d'un logo actualisé et d'un slogan inspirant : « Formuler l'avenir ensemble ». Cette évolution reflète la détermination d'Infineum à mettre en œuvre une chimie innovante au service d'un avenir durable, qui aide les clients à relever des défis complexes dans un monde en constante mutation.

Forte d'une vision claire : devenir une entreprise durable de classe mondiale dans le domaine des produits chimiques de spécialité, Infineum continue d'offrir des performances et une valeur ajoutée exceptionnelles à ses clients grâce à des solutions avancées qui soutiennent la transition énergétique et favorisent le progrès durable. Ses produits chimiques de spécialité réduisent l'impact environnemental des moyens de transport actuels, encouragent la mobilité électrique et accompagnent la décarbonation pour permettre la réussite des clients dans un contexte d'évolution rapide.

La nouvelle identité de marque renforce la stratégie de diversification d'Infineum en signalant ses capacités croissantes et sa volonté de pénétrer de nouveaux marchés sous une marque forte et unifiée. Elle illustre l'ambition de l'entreprise de fournir des solutions durables dans les domaines du transport et de l'énergie, tout en continuant à être un partenaire de confiance pour la résolution de problèmes complexes.

« Je suis vraiment ravi de ce renouvellement de la marque », a déclaré Aldo Govi, directeur général d'Infineum. « Formuler l'avenir ensemble » n'est pas qu'un slogan. Ce mot d'ordre reflète notre attachement à travailler main dans la main avec nos clients, en favorisant la réussite mutuelle par l'innovation, le partenariat et la détermination. Nous nous appuyons sur les solides fondements de notre marque : la collaboration, l'excellence technologique et la fiabilité ; et notre héritage d'entreprise parmi les plus sûr et les plus fiables du secteur continue de nous guider. Ce renouvellement de la marque indique au marché que nous sommes à l'écoute, que nous évoluons et que nous sommes prêts à jouer un rôle de premier plan. »

L'objectif d'Infineum est clair : créer un avenir durable grâce à une chimie innovante. Riche de plusieurs décennies d'expérience, d'une culture inclusive ainsi que d'une approche prospective de la technologie et des partenariats avec les clients, Infineum œuvre à formuler l'avenir ensemble.

Infineum invite ses clients, partenaires et parties prenantes à en savoir plus sur ce nouveau chapitre passionnant en consultant le site www.infineum.com.

À propos d'Infineum

Infineum est une entreprise de produits chimiques de spécialité, dont la mission est de créer un avenir durable grâce à une chimie innovante. Nous nous concentrons sur les défis complexes liés à la formulation, en travaillant main dans la main avec nos clients afin d'apporter des solutions fructueuses pour chacun.



Dans le segment de la transition énergétique, nous avons réduit l'impact carbone des moteurs à combustion interne, soutenu l'électrification et mis au point des solutions pour les carburants alternatifs.



En adoptant une approche prospective et multisectorielle de l'innovation, nous optimisons également la valeur de la technologie incomparable d'Infineum dans les secteurs résilients du carbone.



S'appuyant sur leurs perspectives et leurs compétences uniques, plus de 2 000 salariés dans le monde entier contribuent à la réussite des clients, car c'est ensemble que nous formulons l'avenir.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.infineum.com

Contact : [email protected]

