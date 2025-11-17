Infineum präsentiert eine starke neue Markenidentität und den Slogan: „Formulating tomorrow together" (Gemeinsam die Zukunft gestalten)

ABINGDON, England, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Infineum, ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien, gab heute die Einführung seiner neuen Markenidentität bekannt, die ein aufgefrischtes Logo und den inspirierenden Slogan „Formulating tomorrow together" (Gemeinsam die Zukunft gestalten) umfasst. Diese Entwicklung spiegelt das Engagement von Infineum wider, innovative Chemie zu liefern, die eine nachhaltige Zukunft unterstützt und Kunden hilft, komplexe Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Welt zu bewältigen.

Mit der klaren Vision, ein nachhaltiges Spezialchemieunternehmen von Weltrang zu werden, liefert Infineum weiterhin außergewöhnliche Leistung und Kundenmehrwert durch fortschrittliche Lösungen, die die Energiewende unterstützen und den nachhaltigen Fortschritt vorantreiben. Die Spezialchemikalien des Unternehmens reduzieren die Umweltbelastung aktueller Transportmittel, ermöglichen Elektromobilität und unterstützen die Dekarbonisierung, wodurch Kunden in einem sich schnell wandelnden Umfeld erfolgreich sein können.

Die neue Markenidentität unterstreicht die Diversifizierungsstrategie von Infineum und verdeutlicht die wachsenden Fähigkeiten des Unternehmens sowie seine Bereitschaft, unter einer starken, einheitlichen Marke neue Märkte zu erschließen. Sie verkörpert das Bestreben des Unternehmens, nachhaltige Lösungen für Transport- und Energieanwendungen anzubieten und gleichzeitig ein zuverlässiger Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen zu bleiben.

„Ich bin wirklich begeistert von diesem Brand Refresh", sagte Aldo Govi, CEO von Infineum. „‚Formulating tomorrow together (Gemeinsam die Zukunft gestalten)' ist nicht nur ein Slogan. Es spiegelt unser Engagement wider, Hand in Hand mit unseren Kunden zu arbeiten und durch Innovation, Partnerschaft und Zielstrebigkeit den gemeinsamen Erfolg zu fördern. Wir bauen auf unser starkes Markenfundament aus Zusammenarbeit, technologischer Exzellenz und Zuverlässigkeit sowie unser Erbe als eines der sichersten und zuverlässigsten Unternehmen der Branche wird uns weiterhin leiten. Dieser Refresh signalisiert dem Markt, dass wir zuhören, uns weiterentwickeln und bereit sind, eine führende Rolle zu übernehmen."

Das Ziel von Infineum ist klar: eine nachhaltige Zukunft durch innovative Chemie zu schaffen. Jahrzehntelange Erfahrung, eine inklusive Kultur und ein zukunftsorientierter Ansatz in Bezug auf Technologie und Kundenpartnerschaften bilden die Grundlage für das Engagement von Infineum, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Infineum lädt seine Kunden, Partner und Interessenten ein, mehr über dieses spannende neue Kapitel zu erfahren: www.infineum.com.

Informationen zu Infineum

Infineum ist ein Spezialchemieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch innovative Chemie eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Wir konzentrieren uns auf komplexe Formulierungsprobleme und arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um gemeinsam erfolgreiche Lösungen zu finden.

Unser Ursprung liegt im Bereich der Energiewende, wo wir den Kohlenstoffausstoß von Verbrennungsmotoren reduziert, die Elektrifizierung unterstützt und Lösungen für alternative Kraftstoffe entwickelt haben.

Durch einen zukunftsorientierten Innovationsansatz in verschiedenen Sektoren maximieren wir auch den Wert der einzigartigen Technologie von Infineum in kohlenstoffresistenten Sektoren.

Mehr als 2.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt tragen mit ihren einzigartigen Perspektiven und ihrem Fachwissen zum Erfolg unserer Kunden bei, denn wir gestalten die Zukunft gemeinsam.

Weitere Informationen finden Sie unter www.infineum.com

Kontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822075/Infineum_rgb_ExcZone_Logo.jpg