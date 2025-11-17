인피니움, 새로운 브랜드 아이덴티티 공개: 슬로건은 '함께 만들어가는 미래'

영국 애빙던 2025년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 특수 화학 분야의 글로벌 선도 기업 인피니움(Infineum)이 오늘 새로운 브랜드 아이덴티티를 전격 공개하며, 새롭게 디자인된 로고와 함께 'Formulating tomorrow together(함께 만들어가는 미래)'라는 고무적인 슬로건을 선보였다. 이번 개편은 지속 가능한 미래를 지원하고, 급변하는 산업 환경 속에서 고객이 직면한 복잡한 과제를 해결할 수 있도록 혁신적인 화학 기술을 제공하겠다는 인피니움의 확고한 의지를 보여준다 .

인피니움은 '세계적 수준의 지속 가능한 특수화학 기업' 이라는 비전 아래 , 에너지 전환을 지원하고 지속 가능한 발전을 이끄는 첨단 솔루션을 통해 탁월한 성과와 고객 가치를 제공하고 있다. 인피니움의 특수화학 제품은 기존 운송 수단의 환경 영향을 줄이고, e-모빌리티를 가능하게 하며, 탈탄소화를 지원함으로써 빠르게 진화하는 시장 환경 속에서 고객의 성공을 뒷받침한다.

새로운 브랜드 아이덴티티는 인피니움의 사업 다각화 전략을 더욱 공고히 하며, 통합된 강력한 브랜드 아래 새로운 시장 진출을 위한 역량 확대와 준비를 마쳤음을 시사한다. 이는 운송 및 에너지 분야 전반에 걸쳐 지속 가능한 솔루션을 제공하고, 복잡한 과제를 함께 해결하는 신뢰할 수 있는 파트너로서의 역할을 지속하겠다는 인피니움의 포부를 담고 있다.

알도 고비(Aldo Govi), 인피니움 최고경영자(CEO)는 이번 브랜드 개편에 대해 "진심으로 기쁘게 생각한다"며 "'Formulating tomorrow together(함께 만들어가는 미래)'는 단순한 슬로건이 아니다. 이는 혁신•파트너십•명확한 목적의식을 바탕으로 고객과 긴밀히 협력하여 함께 성공을 이루겠다는 우리의 약속을 담고 있다"라고 말했다. 그는 이어 "우리는 협력, 기술 우수성, 신뢰성에 기반한 강력한 브랜드 유산을 바탕으로 업계에서 가장 안전하고 신뢰받는 기업으로서의 전통을 이어가고 있으며, 이번 브랜드 개편은 우리가 시장의 목소리에 귀 기울이고 변화하고 있으며 미래를 이끌 준비가 되어 있음을 시장에 알리는 메시지"라고 강조했다.

인피니움의 목표는 명확하다. 혁신적인 화학 솔루션을 통해 지속 가능한 미래를 창조하는 것이다. 수십 년간 축적된 전문성과 포용적인 기업 문화, 기술과 고객 파트너십에 대한 미래지향적 접근을 바탕으로, 인피니움은 '함께 내일을 만들어가는 ' 여정을 이어가고 있다

인피니움 공식 웹사이트 www.infineum.com에서 이번 새로운 여정에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

회사소개 - 인피니 움

인피니움(Infineum)은 혁신적인 화학 솔루션을 통해 지속 가능한 미래 창조를 목표로 하는 특수화학 기업이다. 인피니움은 복잡한 포뮬레이션 과제를 해결하는 데 주력하며, 고객과 긴밀히 협력해 성공적인 솔루션을 제공한다.

인피니움은 에너지 전환(Energy Transition) 분야의 오랜 경험을 바탕으로, 내연기관의 탄소 배출 저감, 전동화(Electrification) 지원, 대체 연료 솔루션 개발 등 지속 가능한 발전에 기여해 왔다.

또한 인피니움은 다양한 산업 분야에서 미래지향적 혁신을 추진함으로써, 탄소 회복력(Carbon Resilient) 분야에서도 자사의 독보적인 기술 가치를 극대화하고 있다.

전 세계 2000명 이상의 임직원이 각자의 전문성과 독창적 관점을 바탕으로 고객의 성공에 기여하고 있으며, 인피니움은 앞으로도 '함께 만들어가는 미래(Formulating tomorrow together)' 약속 아래 지속 가능한 성장을 이어 나갈 계획이다.

