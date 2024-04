Iniciativa Beyond2020 do Prêmio Zayed de Sustentabilidade implementa mamografias digitais que salvam vidas na Costa Rica

Os serviços de mamografia com IA ajudarão a detectar casos de câncer de mama entre mulheres que vivem em comunidades carentes na Costa Rica

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Beyond2020, a principal iniciativa lançada pelo Prêmio Zayed de Sustentabilidade, o prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e humanitarismo, anunciou hoje a implantação de serviços de mamografia com IA na Costa Rica para apoiar a detecção precoce e o tratamento do câncer de mama em mulheres que vivem em comunidades carentes.

A technician prepares the mammography machine provided by Mamotest, equipped with an AI-based platform, for precise and efficient breast cancer screenings in the mobile unit.

A iniciativa melhorará significativamente o acesso a cuidados de saúde de alta qualidade para as mulheres na região. Serão realizados anualmente 8.000 testes usando os serviços de mamografia baseados em inteligência artificial, que foram implantados no Centro Médico Juan Pablo II em Cartago, com planos de implantar os serviços em instalações de saúde adicionais no futuro.

Uma unidade móvel de ponta também foi implantada, alcançando áreas carentes em toda a Costa Rica, onde o acesso aos cuidados de saúde pode ser limitado. A unidade móvel é de propriedade e operada pelo CENRAD, que alcançou 840 mulheres em 13 locais desde janeiro.

A implementação do Beyond2020 na Costa Rica foi realizada pela Mamotest, vencedora do Prêmio de Sustentabilidade Zayed de 2022, uma PME de saúde com sede na Argentina e a primeira rede de tele-mamografia da América Latina, que já ofereceu cuidados de saúde de baixo custo para mais de 750.000 pacientes e promoveu conscientização para milhões na região.

Sua Excelência Rawdha Alotaiba, embaixadora da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos na Costa Rica, disse: "Fortalecendo ainda mais as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Costa Rica, o Beyond2020 e seus parceiros têm o prazer de apresentar um projeto que aumentará a prosperidade e o bem-estar de 8.000 mulheres anualmente na Costa Rica, especialmente mulheres em comunidades remotas e carentes. À medida que ampliamos os esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos no mundo inteiro, nos dedicamos a levar adiante o legado humanitário do Sheikh Zayed, apoiando a ação coletiva para melhorar vidas."

Cindy Quesada Hernández, Ministério do Status da Mulher (MSW), Costa Rica, declarou: "A promoção de uma cultura preventiva e de autocuidado contribui para que as mulheres da Costa Rica tenham uma vida mais saudável. Consequentemente, expressamos nossa mais sincera gratidão ao Beyond2020 e a seus valiosos parceiros por sua contribuição significativa para o progresso dessa meta. Seu compromisso com a sustentabilidade e a ajuda humanitária mudou a vida das comunidades que atendem, lançando as bases para uma sociedade mais justa para todos."

Em 2022, a Costa Rica registrou 1.344 novos casos de câncer de mama e 423 mortes por câncer de mama. Estudos revelam que mulheres de comunidades carentes têm taxas mais baixas de detecção, tratamento e sobrevivência do câncer de mama em comparação com mulheres de áreas mais ricas. Ao alargar os serviços da Mamotest às zonas rurais da Costa Rica com recursos limitados, o Beyond2020 está ajudando a promover a igualdade na saúde e a melhorar o acesso a cuidados de qualidade para milhares de mulheres. Mamotest é o resultado da visão de Guillermo Pepe, que sempre ouviu em primeira mão a enorme diferença que a detecção precoce do câncer de mama poderia fazer para salvar vidas de seu pai, um médico especializado em diagnóstico por imagem de mama.

"Nós nos esforçamos para superar obstáculos com inovação, perseverança e um profundo senso de propósito, garantindo que cada mulher receba o cuidado oportuno e preciso que merece. Nossa plataforma garante 100% de rastreabilidade dos pacientes e oferece acompanhamento contínuo até que eles recebam tratamento. Ao aproveitar o poder da inteligência artificial, o Mamotest detecta anomalias muitas vezes ignoradas pela observação humana, melhorando significativamente a detecção em estágio inicial", compartilhou Pepe.

Depois de ganhar o Prêmio Zayed de Sustentabilidade em 2022, a Mamotest expandiu as operações de seus centros de diagnóstico de última geração para além da Argentina, no México, Costa Rica, Brasil e Espanha. Agora, eles trabalham com laboratórios existentes para fornecer mamografias de alta qualidade a baixo custo, permitindo que as mulheres superem barreiras geográficas, tecnológicas e econômicas para ter acesso à saúde. A solução completa e orientada por dados aumentou as taxas de sobrevivência ao câncer de mama, com melhor acesso ao tratamento e à medicina.

A Dra. Lamya Fawwaz, diretora do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: "Mamografias acessíveis e econômicas têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida das mulheres. O Beyond2020 e seus parceiros têm o prazer de contribuir para que a Costa Rica atenda melhor às necessidades de saúde de seus cidadãos, especialmente das mulheres. A implantação também aumenta a conscientização da comunidade sobre o poder da saúde preventiva para capacitar os indivíduos, promover a detecção precoce e, em última análise, salvar vidas, promovendo uma sociedade mais saudável e resiliente."

O Beyond2020 reúne um grande número de parceiros, que incluem o Abu Dhabi Fund for Development, o BNP Paribas, a Mubadala Energy e a Masdar.

Como parte do impacto do Beyond2020 até o momento, um total de 18 implementações foram feitas, incluindo soluções relacionadas a energia, saúde, água e alimentos, transformando a vida de mais de 229.800 pessoas nos seguintes países: Nepal, Tanzânia, Uganda, Jordânia, Egito, Camboja, Madagascar, Indonésia, Bangladesh, Filipinas, Ruanda, Peru, Líbano, Sudão, Etiópia, Vietnã, Malásia e Costa Rica. A Índia e a Colômbia foram identificadas como locais de implantação para iniciativas futuras.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma homenagem ao legado do falecido fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. O prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável e a ação humanitária, ao reconhecer e recompensar organizações e escolas secundárias que oferecem soluções sustentáveis inovadoras nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Secundárias Internacionais.

Há 16 anos, por meio de seus 117 vencedores, o Prêmio tem impactado positivamente a vida de 384 milhões de pessoas em todo o mundo.

Sobre o Beyond2020

