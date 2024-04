L'initiative Beyond2020 du prix Zayed pour le développement durable déploie des mammographies numériques vitales au Costa Rica

Les services de mammographie alimentés par l'IA aideront à détecter les cas de cancer du sein chez les femmes vivant dans des communautés défavorisées à travers le Costa Rica

ABU DHABI, EAU, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Beyond2020, l'initiative phare lancée par le prix Zayed pour le développement durable, le prix pionnier des EAU pour la durabilité et l'humanitarisme, a annoncé aujourd'hui le déploiement de services de mammographie alimentés par l'IA à travers le Costa Rica pour soutenir la détection précoce et le traitement du cancer du sein chez les femmes vivant dans des communautés défavorisées.

A technician prepares the mammography machine provided by Mamotest, equipped with an AI-based platform, for precise and efficient breast cancer screenings in the mobile unit.

Cette initiative améliorera considérablement l'accès des femmes de la région à des soins de santé de haute qualité. Chaque année, 8 000 tests seront effectués à l'aide des services de mammographie basés sur l'IA, qui ont été déployés au centre médical Juan Pablo II de Cartago ; il est prévu de déployer ces services dans d'autres établissements de santé à l'avenir.

Une unité mobile de pointe a également été déployée dans les zones mal desservies du Costa Rica où l'accès aux soins de santé peut être limité. L'unité mobile est détenue et gérée par CENRAD, qui a bénéficié à 840 femmes sur 13 sites depuis janvier.

Le déploiement de Beyond2020 au Costa Rica a été réalisé par Mamotest, lauréat du prix Zayed pour le développement durable 2022, une PME argentine spécialisée dans les technologies de la santé et le premier réseau de télémammographie d'Amérique latine, qui a fourni des soins de santé à bas prix à plus de 750 000 patients et a sensibilisé des millions de personnes dans la région.

Son Excellence Rawdha Alotaiba, ambassadrice des Émirats arabes unis au Costa Rica, a déclaré : « En renforçant les relations bilatérales entre les EAU et le Costa Rica, Beyond2020 et ses partenaires sont heureux de présenter un projet qui améliorera la prospérité et le bien-être de 8 000 femmes chaque année au Costa Rica, en particulier les femmes des communautés éloignées et défavorisées. En déployant les efforts humanitaires des Émirats arabes unis dans le monde entier, nous nous engageons à perpétuer l'héritage humanitaire du cheikh Zayed tout en soutenant l'action collective visant à améliorer les conditions de vie. »

Cindy Quesada Hernández, du ministère de la Condition de la femme (MSW) au Costa Rica, a ajouté : « La promotion d'une culture de la prévention et de l'autogestion de la santé permet aux femmes costariciennes de mener une vie plus saine. Par conséquent, nous exprimons notre plus sincère gratitude à Beyond2020 et à ses précieux partenaires pour leur contribution significative à la réalisation de cet objectif. Leur engagement en faveur de la durabilité et de l'aide humanitaire a changé la vie des communautés auxquelles ils s'adressent, jetant les bases d'une société plus juste pour tous. »

En 2022, le Costa Rica a enregistré 1 344 nouveaux cas de cancer du sein et 423 décès dus à cette maladie. Les études montrent que les femmes issues de communautés défavorisées ont des taux de détection, de traitement et de survie du cancer du sein inférieurs à ceux des femmes issues de zones plus aisées. En étendant les services de Mamotest aux zones rurales du Costa Rica disposant de ressources limitées, Beyond2020 contribue à faire progresser l'équité en matière de santé et à améliorer l'accès à des soins de qualité pour des milliers de femmes. Mamotest est le fruit de la vision de Guillermo Pepe, qui a toujours été témoin de l'énorme différence que la détection précoce du cancer du sein pouvait faire pour sauver des vies, grâce à son père, un médecin spécialisé dans le diagnostic par imagerie mammaire.

« Nous nous efforçons de surmonter les obstacles par l'innovation, la persévérance et un sens profond de l'objectif, en veillant à ce que chaque femme reçoive les soins opportuns et précis qu'elle mérite. Notre plateforme garantit une traçabilité à 100 % des patientes et assure un suivi continu jusqu'à ce qu'elles reçoivent un traitement. En exploitant la puissance de l'intelligence artificielle, Mamotest détecte des anomalies souvent négligées par l'observation humaine, ce qui améliore considérablement la détection à un stade précoce », a expliqué M. Pepe.

Après avoir remporté le prix Zayed pour le développement durable en 2022, Mamotest a étendu les activités de ses centres de diagnostic de pointe au-delà de l'Argentine, au Mexique, au Costa Rica, au Brésil et en Espagne. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec des laboratoires existants pour fournir des mammographies de haute qualité à faible coût, permettant ainsi aux femmes de surmonter les obstacles géographiques, technologiques et économiques à l'accès aux soins de santé. Cette solution de bout en bout fondée sur des données a permis d'augmenter les taux de survie au cancer du sein, en améliorant l'accès aux traitements et à la médecine.

Lamya Fawwaz, directrice du prix Zayed pour le développement durable, a commenté : « Des mammographies accessibles et abordables peuvent améliorer considérablement la qualité de vie des femmes. Beyond2020 et ses partenaires sont heureux de contribuer à ce que le Costa Rica réponde mieux aux besoins de santé de ses citoyens, en particulier des femmes. Le déploiement permet également de sensibiliser la communauté au pouvoir des soins de santé préventifs pour responsabiliser les individus, promouvoir la détection précoce et, en fin de compte, sauver des vies, favorisant ainsi une société plus saine et plus résiliente. »

Beyond2020 réunit un grand nombre de partenaires, dont le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, BNP Paribas, Mubadala Petroleum et Masdar.

À ce jour, on peut mettre au crédit de Beyond2020 un total de 18 déploiements, notamment des solutions liées à l'énergie, à la santé, à l'eau et à l'alimentation, transformant la vie de plus de 229 800 personnes dans les pays suivants : Népal, Tanzanie, Ouganda, Jordanie, Égypte, Cambodge, Madagascar, Indonésie, Bangladesh, Philippines, Rwanda, Pérou, Liban, Soudan, Éthiopie, Vietnam, Malaisie et Costa Rica. L'Inde et la Colombie sont considérées comme des terrains de déploiement pour de futures initiatives.

À propos du prix Zayed pour le développement durable

Le prix Zayed pour le développement durable est un hommage à l'héritage du défunt père fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Le prix vise à promouvoir le développement durable et l'action humanitaire en reconnaissant et en récompensant les organisations et les écoles secondaires qui proposent des solutions durables innovantes dans les catégories suivantes : la santé, l'alimentation, l'énergie, l'eau, l'action climatique et les lycées du monde.

Depuis 16 ans, grâce à ses 117 lauréats, le prix a eu un impact positif sur la vie de 384 millions de personnes dans le monde.

À propos de Beyond2020

Beyond2020 fournit des solutions essentielles qui changent la vie des bénéficiaires dans le monde entier, en mettant la technologie au service du bien et en favorisant un développement inclusif et durable. À ce jour, l'impact de Beyond2020 comprend 18 déploiements qui ont transformé la vie de plus de 229 800 personnes au Népal, en Tanzanie, en Ouganda, en Jordanie, en Égypte, au Cambodge, à Madagascar, en Indonésie, au Bangladesh, aux Philippines, au Rwanda, au Pérou, au Liban, au Soudan, en Éthiopie, au Vietnam, en Malaisie et au Costa Rica.