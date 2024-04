Die Beyond2020-Initiative des Zayed-Nachhaltigkeitspreises setzt lebensrettende digitale Mammographien in Costa Rica ein

KI-gestützte Mammographie-Dienste werden zur Erkennung von Brustkrebsfällen bei Frauen in unterprivilegierten Gemeinschaften in Costa Rica beitragen

ABU DHABI, VAE, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- Beyond2020, die vom Zayed-Nachhaltigkeitspreis, dem bahnbrechenden Preis der VAE für Nachhaltigkeit und Humanität, ins Leben gerufene Vorzeigeinitiative, gab heute den Einsatz von KI-gestützten Mammographiediensten in Costa Rica bekannt, um die Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs bei Frauen in unterprivilegierten Gemeinschaften zu unterstützen.

A technician prepares the mammography machine provided by Mamotest, equipped with an AI-based platform, for precise and efficient breast cancer screenings in the mobile unit.

Die Initiative wird den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für Frauen in der Region erheblich verbessern. Mit den KI-gestützten Mammographie-Diensten, die im Medizinischen Zentrum Juan Pablo II in Cartago eingeführt wurden, werden jährlich 8.000 Tests durchgeführt, und es ist geplant, die Dienste künftig in weiteren Gesundheitseinrichtungen einzusetzen.

Es wurde auch eine hochmoderne mobile Einheit eingesetzt, die unterversorgte Gebiete in ganz Costa Rica erreicht, in denen der Zugang zur Gesundheitsversorgung möglicherweise eingeschränkt ist. Eigentümer und Betreiber der mobilen Einheit ist CENRAD, das seit Januar an 13 Standorten 840 Frauen erreicht hat.

Der Beyond2020-Einsatz in Costa Rica wurde vom Gewinner des Zayed-Nachhaltigkeitspreises 2022, Mamotest, durchgeführt. Mamotest ist ein in Argentinien ansässiges KMU der Gesundheitstechnologie und das erste Tele-Mammographie-Netz Lateinamerikas, das mehr als 750.000 Patientinnen eine kostengünstige Gesundheitsversorgung ermöglicht und Millionen von Menschen in der Region sensibilisiert hat.

S.E. Rawdha Alotaiba, Botschafterin der Botschaft der VAE in Costa Rica, sagte: „Um die bilateralen Beziehungen zwischen den VAE und Costa Rica weiter zu stärken, freuen sich Beyond2020 und seine Partner, ein Projekt einzuführen, das den Wohlstand und das Wohlergehen von jährlich 8.000 Frauen in Costa Rica verbessern wird, insbesondere von Frauen in abgelegenen und unterprivilegierten Gemeinschaften. Da wir die humanitären Bemühungen der VAE weltweit ausweiten, sind wir bestrebt, das humanitäre Erbe von Sheikh Zayed fortzuführen und gleichzeitig kollektive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen zu unterstützen.

Cindy Quesada Hernández, Ministerium für die Stellung der Frau (MSW), Costa Rica, erklärte: „Die Förderung einer Kultur der Prävention und der Selbstfürsorge trägt dazu bei, dass Frauen in Costa Rica ein gesünderes Leben führen. Daher möchten wir Beyond2020 und seinen wertvollen Partnern unseren aufrichtigen Dank für ihren bedeutenden Beitrag zum Erreichen dieses Ziels aussprechen. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und humanitäre Hilfe hat das Leben der Gemeinschaften, denen sie dienen, verändert und den Grundstein für eine gerechtere Gesellschaft für alle gelegt.

Im Jahr 2022 meldete Costa Rica 1.344 neue Brustkrebsfälle und 423 Todesfälle durch Brustkrebs. Studien zeigen, dass Frauen aus benachteiligten Gemeinschaften im Vergleich zu Frauen aus wohlhabenderen Gegenden geringere Raten bei der Erkennung, Behandlung und Überlebensrate von Brustkrebs aufweisen. Durch die Ausweitung der Mamotest-Dienste auf ländliche Gebiete in Costa Rica mit begrenzten Ressourcen trägt Beyond2020 dazu bei, die gesundheitliche Chancengleichheit voranzutreiben und Tausenden von Frauen den Zugang zu einer hochwertigen Versorgung zu erleichtern. Mamotest ist das Ergebnis der Vision von Guillermo Pepe, der von seinem Vater, einem auf bildgebende Brustdiagnostik spezialisierten Arzt, aus erster Hand erfuhr, dass die Früherkennung von Brustkrebs einen großen Unterschied macht und Leben retten kann.

„Wir bemühen uns, Hürden mit Innovation, Beharrlichkeit und einem tiefen Sinn für das Wesentliche zu überwinden, um sicherzustellen, dass jede Frau die rechtzeitige und korrekte Behandlung erhält, die sie verdient. Unsere Plattform gewährleistet eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit der Patienten und ermöglicht eine kontinuierliche Nachverfolgung bis zum Erhalt der Behandlung. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz erkennt Mamotest Anomalien, die bei menschlicher Beobachtung oft übersehen werden, und verbessert so die Früherkennung erheblich", so Pepe.

Nach der Verleihung des Zayed-Nachhaltigkeitspreises im Jahr 2022 hat Mamotest den Betrieb seiner hochmodernen Diagnosezentren über Argentinien hinaus auf Mexiko, Costa Rica, Brasilien und Spanien ausgeweitet. Jetzt arbeiten sie mit bestehenden Labors zusammen, um qualitativ hochwertige Mammographien zu geringen Kosten anzubieten und Frauen die Möglichkeit zu geben, geografische, technische und wirtschaftliche Hindernisse beim Zugang zur Gesundheitsversorgung zu überwinden. Die datengesteuerte End-to-End-Lösung hat die Überlebensraten bei Brustkrebs erhöht und den Zugang zu Behandlung und Medizin verbessert.

Dr. Lamya Fawwaz, Direktorin des Zayed-Nachhaltigkeitspreises, sagte: „Zugängliche und erschwingliche Mammographien haben das Potenzial, die Lebensqualität von Frauen erheblich zu verbessern. Beyond2020 und seine Partner freuen sich, dazu beizutragen, dass Costa Rica besser auf die gesundheitlichen Bedürfnisse seiner Bürger, insbesondere der Frauen, eingeht. Der Einsatz schärft auch das Bewusstsein der Gemeinschaft für die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, um den Einzelnen zu stärken, die Früherkennung zu fördern und letztlich Leben zu retten und so eine gesündere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu fördern."

Beyond2020 bringt eine führende Anzahl von Partnern zusammen, zu denen der Abu Dhabi Fund for Development, BNP Paribas, Mubadala Energy und Masdar gehören.

Im Rahmen der bisherigen Wirkung von Beyond2020 wurden insgesamt 18 Lösungen in den Bereichen Energie, Gesundheit, Wasser und Ernährung eingeführt, die das Leben von über 229.800 Menschen in den folgenden Ländern verändern: Nepal, Tansania, Uganda, Jordanien, Ägypten, Kambodscha, Madagaskar, Indonesien, Bangladesch, die Philippinen, Ruanda, Peru, Libanon, Sudan, Äthiopien, Vietnam, Malaysia und Costa Rica. Indien und Kolumbien wurden als Einsatzgebiete für künftige Initiativen ermittelt.

Informationen zum Zayed-Nachhaltigkeitspreis

Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis ist eine Hommage an das Vermächtnis des verstorbenen Gründungsvaters der VAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der Zweck des Preises ist es, nachhaltige Entwicklung und humanitäres Handeln voranzutreiben, indem Organisationen und High Schools, die innovative nachhaltige Lösungen in den Kategorien Gesundheit, Lebensmittel, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools bieten, anerkannt und ausgezeichnet werden.

In den letzten 16 Jahren hat der Preis durch seine 117 Gewinner das Leben von 384 Millionen Menschen auf der ganzen Welt positiv beeinflusst.

Informationen zu Beyond2020

Beyond2020 bietet lebenswichtige, lebensverändernde Lösungen für Begünstigte auf der ganzen Welt, die Technologie für den guten Zweck einsetzen und eine integrative und nachhaltige Entwicklung fördern. Die Wirkung von Beyond2020 umfasst bisher 18 Einsätze, die das Leben von über 229.800 Menschen in Nepal, Tansania, Uganda, Jordanien, Ägypten, Kambodscha, Madagaskar, Indonesien, Bangladesch, den Philippinen, Ruanda, Peru, Libanon, Sudan, Äthiopien, Vietnam, Malaysia und Costa Rica verändert haben.

