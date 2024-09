InnoTrans 2024: CRRC apresenta tecnologias de carga de última geração

À frente na carga pesada eficiente e sustentável

BERLIM, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na InnoTrans deste ano, a CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766) ocupou o centro das atenções com seu tema No Rumo de um Futuro com Baixo Carbono, apresentando um conjunto de soluções de transporte de carga pesadas, rápidas e ecologicamente amigáveis em seu estande, localizado no Estande 210, Corredor 4.2 da Messe Berlin em Berlim, Alemanha.

Impulsionando a capacidade de carga com tecnologia pioneira de carga pesada

CRRC apresenta tecnologias de carga de última geração (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Na vanguarda da tecnologia de transporte ferroviário, os recursos de carga pesada da CRRC são inigualáveis globalmente. Sua locomotiva elétrica de 24 eixos, uma maravilha em tecnologia de tração, é capaz de mover trens de carga de 10.000 toneladas em desafiantes gradientes longas e grandes de 12‰ com uma única unidade. A locomotiva pode ser personalizada para atender a diversas demandas operacionais e é equipada com tecnologias inteligentes de última geração que garantem segurança, confiabilidade e eficiência superiores.

A CRRC também apresentou um vagão de minério com carga de eixo de 45 toneladas que estabelece um novo recorde de capacidade de carga, projetado para transportar até 46.800 toneladas quando organizado.

Estabelecendo novos padrões em transporte de carga de alta velocidade

O EMU de carga de alta velocidade de 350 km/h, projetado com uma forma aerodinâmica inspirada no esturjão chinês e apresentando um corpo contínuo prata-branco-vermelho, garantiu seu lugar como o mais rápido e mais espaçoso recém-chegado no reino dos trens de carga de alta velocidade, ganhando o nome de "Express Freight Hero" dos fãs online.

"Cada vagão possui um par de portas de carga de 2,9 metros de largura inigualáveis globalmente, uma característica visual definidora que diferencia os EMUs de carga de alta velocidade dos modelos convencionais de passageiros", observou Wu Shengquan, um especialista técnico da CRRC. Em contraste com o transporte aéreo e rodoviário, os EMUs de carga são notavelmente resistentes aos impactos ambientais. Capazes de percorrer 1.500 quilômetros em apenas cinco horas, consomem apenas 8% da energia por unidade de peso da carga em comparação com aviões, destacando seus benefícios econômicos e ambientais.

Oferecendo soluções ecológicas " Made in China " para o transporte ferroviário global

"Em 28 de junho deste ano, a CRRC fez uma estreia inovadora em Pequim, revelando pela primeira vez ao mundo suas locomotivas de nova energia em série. Entre os sete modelos em exibição, destacou-se a locomotiva híbrida hidrogênio-bateria de 2.000 kW", disse Sun Shidong, outro especialista técnico da CRRC.

A série apresenta uma ampla variedade de potências de saída, de 1.000 kW a 2.000 kW, abrangendo locomotivas híbridas diesel-bateria, exclusivamente a bateria e híbridas hidrogênio-bateria. Essas locomotivas são projetadas para emissões mínimas ou zero de carbono e níveis de ruído baixos, otimizando a eficiência. Elas destacam a dedicação da CRRC em reduzir as emissões de carbono e liderar a mudança para práticas sustentáveis no setor de transporte.

