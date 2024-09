InnoTrans 2024: CRRC präsentiert Frachttechnologien der nächsten Generation

Marktführer bei effizienten und nachhaltigen Schwertransporten

BERLIN, 28. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der diesjährigen InnoTrans stand die CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) mit ihrem Motto „On Track for A Low Carbon Future" im Mittelpunkt und stellte an ihrem Stand in Halle 4.2, Stand 210 der Messe Berlin eine Reihe von schnellen und umweltfreundlichen Schwerlasttransportlösungen vor.

Höhere Frachtkapazitäten durch bahnbrechende Schwerlasttechnologie

CRRC Showcases Next-Gen Freight Technologies

CRRC steht an der Spitze der Eisenbahntransporttechnologie und verfügt über weltweit unübertroffene Fähigkeiten im Schwerlastverkehr. Ihre 24-achsige Elektrolokomotive, ein Wunderwerk der Antriebstechnik, ist in der Lage, 10.000 Tonnen schwere Güterzüge mit einer einzigen Einheit zu bewegen und eine anspruchsvolle Steigung von 1,2 % zu bewältigen. Die Lokomotive kann an verschiedene betriebliche Anforderungen angepasst werden und ist mit modernsten intelligenten Technologien ausgestattet, die höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten.

CRRC hat außerdem einen Erzwagen mit einer Achslast von 45 Tonnen vorgestellt, der einen neuen Rekord bei der Ladekapazität darstellt und für den Transport von bis zu 46.800 Tonnen im Rangierzustand ausgelegt ist.

Neue Maßstäbe im Hochgeschwindigkeits-Güterverkehr

Der 350 km/h schnelle Hochgeschwindigkeits-Gütertriebwagen mit seiner aerodynamischen, vom chinesischen Stör inspirierten Form und dem durchgehenden silber-weiß-roten Rumpf hat sich seinen Platz als schnellster und geräumigster Newcomer im Bereich der Hochgeschwindigkeits-Güterzüge gesichert und wurde von Onlinefans als „Express Freight Hero" bezeichnet.

„Jeder Wagen ist mit einem Paar weltweit einzigartiger 2,9 Meter breiter Ladetüren ausgestattet – ein entscheidendes visuelles Merkmal, das Hochgeschwindigkeits-Gütertriebwagen von herkömmlichen Passagiermodellen unterscheidet", erklärt Wu Shengquan, ein Technologieexperte bei CRRC. Im Gegensatz zum Luft- und Straßenverkehr sind Gütertriebwagen besonders umweltverträglich. Sie können 1.500 Kilometer in nur fünf Stunden zurücklegen und verbrauchen im Vergleich zu Flugzeugen nur 8 % der Energie pro Gewichtseinheit der Fracht, was ihre wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile unterstreicht.

„Created-in-China" – umweltfreundliche Lösungen für den globalen Schienenverkehr

„Am 28. Juni dieses Jahres stellte CRRC in Peking erstmals seine serienmäßigen Neue-Energie-Lokomotiven der Weltöffentlichkeit vor. Unter den sieben präsentierten Modellen stach eine 2000-kW-Wasserstoff-Batterie-Hybridlokomotive hervor", berichtet Sun Shidong, ein weiterer Technologieexperte bei CRRC.

Die Serie bietet ein großes Leistungsspektrum von 1000 kW bis 2000 kW, das Diesel-Batterie-Hybride, rein batteriebetriebene und Wasserstoff-Batterie-Hybride umfasst. Diese Lokomotiven sind für minimale bis gar keine Kohlenstoffemissionen und einen niedrigen Geräuschpegel ausgelegt, wodurch die Effizienz optimiert wird. Sie unterstreichen das Engagement von CRRC bei der Senkung der Kohlenstoffemissionen und bei der Umstellung auf nachhaltige Praktiken im Verkehrssektor.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2516913/CRRC_Corporation_Limited.jpg