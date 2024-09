InnoTrans 2024 : CRRC présente les technologies de fret de prochaine génération

La société assure une approche efficiente et durable des transports lourds

BERLIN, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon InnoTrans de cette année, CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA : 601766) a occupé le devant de la scène avec son thème On Track for A Low Carbon Future , en présentant une gamme de solutions de transport de fret rapide et écologique sur son stand (210, hall 4.2) de la Messe Berlin à Berlin, en Allemagne.

Accroître la capacité de fret grâce à une technologie pionnière pour les transports lourds

CRRC Showcases Next-Gen Freight Technologies

À la pointe de la technologie du transport ferroviaire, les capacités de CRRC en matière de transports lourds sont inégalées au niveau mondial. Sa locomotive électrique à 24 essieux, une merveille de technologie de traction, est capable de déplacer des trains de marchandises de 10 000 tonnes sur une longue pente jusqu'à 12 ‰ avec une seule unité. La locomotive peut être personnalisée pour répondre à diverses demandes opérationnelles et est équipée de technologies intelligentes de pointe qui garantissent une sécurité, une fiabilité et une efficacité supérieures.

CRRC a également introduit un wagon à minerai de 45 tonnes de charge par essieu, ce qui établit un nouveau record de capacité de chargement, conçu pour transporter jusqu'à 46 800 tonnes en charge.

De nouvelles normes pour le transport de marchandises à grande vitesse

Le train EMU de fret à grande vitesse de 350 km/h, dont la forme aérodynamique s'inspire de l'esturgeon chinois et dont la carrosserie continue est de couleur argent-blanc-rouge, s'est imposé comme le nouveau venu le plus rapide et le plus spacieux dans le domaine des trains de fret à grande vitesse, ce qui lui a valu le surnom de « héros du fret express » de la part de ses fans en ligne.

« Chaque wagon est doté d'une paire de portes de chargement de 2,9 mètres de large, une caractéristique visuelle qui distingue les EMU de fret à grande vitesse des modèles de passagers conventionnels », fait remarquer Wu Shengquan, expert technique, CRRC. Contrairement au transport aérien et routier, les EMU de fret sont particulièrement résistants aux impacts environnementaux. Capables de parcourir 1 500 kilomètres en seulement cinq heures, ils ne consomment que 8 % de l'énergie par unité de poids de la cargaison par rapport aux avions, ce qui souligne leurs avantages économiques et environnementaux.

« Créé en Chine » Solutions écologiques pour le transport ferroviaire mondial

« Le 28 juin de cette année, CRRC a fait une entrée fracassante à Pékin, dévoilant pour la première fois au monde ses locomotives de série à énergie nouvelle. Parmi les sept modèles exposés, une locomotive hybride hydrogène-batterie de 2 000 kW a suscité un intérêt particulier », déclare Sun Shidong, expert technique, CRRC.

La série se caractérise par une gamme polyvalente de puissances, de 1 000 kW à 2 000 kW, comprenant des hybrides diesel-batterie, uniquement optimisés par batterie, et des hybrides hydrogène-batterie. Ces locomotives sont conçues pour produire des émissions de carbone minimales, voire nulles, et des niveaux sonores faibles, ce qui optimise l'efficacité. Elles soulignent l'engagement de CRRC à réduire les émissions de carbone et à mener le changement vers des pratiques durables dans le secteur des transports.

