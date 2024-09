Inovação em ação: NPCI reinventa o futuro dos pagamentos digitais no Global Fintech Fest 2024

MUMBAI, Índia, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A National Payments Corporation of India (NPCI), uma importante arquiteta na evolução do cenário de pagamentos de varejo da Índia, apresentou seus produtos e inovações transformadores no Global Fintech Fest (GFF) 2024, com um pavilhão que sintetiza o futuro dos pagamentos digitais na Índia, em sintonia com o tema do evento, "Plano para a Próxima Década das Finanças: IA Responsável, Inclusiva, Resiliente".

Pavilhão NPCI no Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, Índia Rede de cartões RuPay, interface de pagamentos unificada (UPI), RECURSOS do aplicativo BHIM em exibição no NPCI Pavilion NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay estandes no GFF’24

Cada seção do pavilhão foi meticulosamente projetada para proporcionar uma experiência imersiva, permitindo que representantes de todo o mundo se envolvam com os mais recentes avanços em pagamentos digitais e entendam o impacto transformador da NPCI no cenário das fintechs.

O Ilustre Primeiro-Ministro da Índia, Shri Narendra Modi, visitou o pavilhão da NPCI, onde, juntamente com o Governador do Banco da Reserva da Índia, Shri Shaktikanta Das, foram cativados por demonstrações dos mais recentes avanços tecnológicos em pagamentos digitais.

Uma jornada através da inovação: destaques do pavilhão NPCI

O pavilhão apresentava zonas distintas dedicadas à UPI, RuPay, NPCI Bharat BillPaye NPCI International, cada uma oferecendo uma incursão profunda no futuro das transações digitais. Essas zonas eram centros experimentais onde os participantes podiam testemunhar o poder e o potencial das inovações da NPCI.

Zona UPI: Demonstrando inovações como o UPI Circle, em que os usuários da UPI podem delegar pagamentos a seus usuários secundários confiáveis e recursos de crédito aprimorados noaplicativo BHIM , essa zona permitiu que os visitantes interagissem com soluções de pagamento de ponta. O caixa eletrônico da UPI, uma atração importante, ofereceu um vislumbre da integração perfeita de depósitos e saques em dinheiro com a UPI, revolucionando as interações bancárias tradicionais.



Desenvolvido pela NPCI, Unified Payments Interface (UPI) é um sistema de pagamento em tempo real que facilita as transações Pessoa a Pessoa (P2P) e Pessoa a Comerciante (P2M).

Zona RuPay : concebida como um ônibus para simbolizar a mobilidade e acessibilidade das ofertas da RuPay, esta zona apresentou a tecnologia do Cartão Nacional de Mobilidade Comum (NCMC), juntamente com uma máquina de distribuição onde os visitantes podiam facilmente obter os seus NCMCs RuPay emitidos. Além disso, os participantes puderam adquirir todos os acessórios de pagamento da moda que vão além do cartão tradicional como um fator de forma diretamente das máquinas de venda automática RuPay On-The-Go (OTG), mostrando a facilidade e a conveniência das últimas inovações da RuPay.



Desenvolvida pela NPCI, a RuPay é uma rede global de cartões da Índia com ampla aceitação em lojas, caixas eletrônicos e comércio eletrônico na Índia e no exterior.

Zonas InternacionaisNPCI Bharat BillPay e NPCI: Essas áreas destacaram o compromisso da NPCI em expandir o alcance dos pagamentos digitais, tanto na Índia quanto internacionalmente. A NPCI Bharat BillPay demonstrou a próxima geração de soluções de pagamento de contas, como a Bharat BillPay for Business, enquanto a NPCI International mostrou como a infraestrutura de pagamento digital da Índia está a fazer ondas globalmente.

