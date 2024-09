Innovation in Aktion: NPCI stellt die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs auf dem Global Fintech Fest 2024 neu vor

MUMBAI, Indien, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die National Payments Corporation of India (NPCI), ein wichtiger Architekt bei der Entwicklung der indischen Landschaft für den Einzelhandel, präsentierte ihre transformativen Produkte und Innovationen auf dem Global Fintech Fest (GFF) 2024 mit einem Pavillon, der die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in Indien verkörperte und mit dem Thema der Veranstaltung „Blueprint for the Next Decade of Finance: Responsible AI, Inclusive, Resilient" („Plan für das nächste Jahrzehnt der Finanzen: Verantwortungsvolle KI, inklusiv, belastbar").

NPCI Pavilion at Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, India RuPay Card Network, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App features on display at NPCI Pavilion NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay booths at GFF’24

Jeder Bereich des Pavillons wurde sorgfältig gestaltet, um ein umfassendes Erlebnis zu bieten, das es Delegierten aus aller Welt ermöglicht, sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs auseinanderzusetzen und den transformativen Einfluss von NPCI auf die Fintech-Landschaft zu verstehen.

Der ehrenwerte indische Premierminister Shri Narendra Modi besuchte den NPCI-Pavillon, wo er zusammen mit dem Gouverneur der Reserve Bank of India, Shri Shaktikanta Das, die neuesten technologischen Fortschritte im digitalen Zahlungsverkehr bestaunen konnte.

Eine Reise durch die Innovation: Höhepunkte des NPCI-Pavillons

Der Pavillon umfasste verschiedene Bereiche, die UPI, RuPay, NPCI Bharat BillPay und NPCI International gewidmet waren und jeweils einen tiefen Einblick in die Zukunft der digitalen Transaktionen boten. In diesen Zonen konnten sich die Teilnehmer von der Leistungsfähigkeit und dem Potenzial der Innovationen von NPCI überzeugen.

UPI Zone : Mit Innovationen wie UPI Circle, mit dem UPI-Nutzer Zahlungen an ihre vertrauenswürdigen Zweitnutzer delegieren können, und verbesserten Kreditfunktionen in der App BHIM konnten die Besucher in diesem Bereich mit modernsten Zahlungslösungen interagieren. Der UPI-Geldautomat, eine der Hauptattraktionen, bot einen Einblick in die nahtlose Integration von Bargeldeinzahlungen und -abhebungen mit UPI, was die traditionellen Bankgeschäfte revolutioniert.



Das von NPCI entwickelte Unified Payments Interface (UPI) ist ein Echtzeit-Zahlungssystem, das Transaktionen von Person zu Person (Person to Person, P2P) und von Person zu Händler (Person to Merchant, P2M) ermöglicht.

RuPay wurde von NPCI entwickelt und ist ein globales Kartennetz aus Indien mit breiter Akzeptanz in Geschäften, an Geldautomaten und im elektronischen Handel in Indien und im Ausland.

NPCI Bharat BillPay und NPCI International Zones: Diese Bereiche unterstrichen das Engagement von NPCI, die Reichweite des digitalen Zahlungsverkehrs sowohl in Indien als auch international zu erhöhen. NPCI Bharat BillPay demonstrierte die nächste Generation von Rechnungszahlungslösungen wie Bharat BillPay for Business, während NPCI International zeigte, wie die digitale Zahlungsinfrastruktur Indiens weltweit Wellen schlägt.

