الابتكار أثناء العمل: تعيد NPCI تصور مستقبل المدفوعات الرقمية في مؤتمر Global Fintech Fest 2024

مومباي، الهند, 5 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، وهي مؤسسة معمارية رئيسية في تطور مشهد مدفوعات التجزئة في الهند، كما أنها عرضت منتجاتها التحويلية وابتكاراتها في مؤتمر Global Fintech Fest (GFF) 2024، مع جناح تضمن مستقبل المدفوعات الرقمية في الهند، متناغمًا مع موضوع الحدث، "الخطة الأساسية للعقد القادم من التمويل: الذكاء الاصطناعي (AI) المسؤول، والشامل، والمرن".

NPCI Pavilion at Global Fintech Fest (GFF) 2024, Mumbai, India RuPay Card Network, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App features on display at NPCI Pavilion NPCI BHIM Services, NPCI International, NPCI Bharat BillPay booths at GFF’24

تم تصميم كل جزء من الجناح بدقة لتوفير تجربة غامرة، مما يسمح للوفود من جميع أنحاء العالم بالتعامل مع أحدث التطورات في المدفوعات الرقمية وفهم التأثير التحويلي لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) على مشهد التكنولوجيا المالية.

زار رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، جناح شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، حيث كان هو إلى جانب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، السيد شاكتيكانتا داس، مفتونًا بأحدث التطورات التكنولوجية في المدفوعات الرقمية.

رحلة من خلال الابتكار: أبرز النقاط البارزة في جناح شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)

تميز الجناح بمناطق متميزة مخصصة UPI، RuPay، PCI Bharat N BillPay، و NPCI International، كل منها يقدم تفاصيل أكثر في مستقبل المعاملات الرقمية. كانت هذه المناطق مراكز تجريبية حيث يمكن للحضور أن يشهدوا قوة وإمكانات ابتكارات شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

• منطقة UPI: إظهار الابتكارات مثل UPI Circle، حيث يمكن لمستخدمي UPI تفويض المدفوعات إلى مستخدميهم الثانويين الموثوق بهم، وميزات الائتمان المعززة على تطبيق BHIM، كل ذلك سمح للزوار بالتفاعل مع حلول الدفع المتطورة. عرض جهاز الصرَّاف الآلي UPI ATM، وهو عامل جذب رئيسي، اعطى لمحة عن التكامل السلس للإيداعات النقدية والسحب مع UPI، مما أحدث ثورة في التفاعلات المصرفية التقليدية.

• تعتبر واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، التي طورتها شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، نظامًا للدفع في الوقت الفعلي يسهِّل معاملات الشخص إلى الشخص (P2P) والشخص إلى التاجر (P2M).

• منطقة RuPay: تم تصميم هذه المنطقة كحافلة ترمز إلى التنقل وإمكانية الوصول إلى عروض RuPay، وتتميز بتكنولوجيا بطاقة التنقل المشتركة الوطنية (NCMC) إلى جانب آلة توزيع حيث يمكن للزوار الحصول على بطاقات RuPay NCMC الخاصة بهم بسلاسة. علاوة على ذلك، يمكن للحضور الحصول على أي ملحقات دفع التي تتجاوز البطاقة التقليدية كعامل بشكل مباشر من آلات بيع RuPay On-The-Go (OTG)، مما يعرض سهولة وملاءمة أحدث ابتكارات RuPay.

• تم تطوير RuPay من قِبل NPCI، وهي شبكة بطاقات عالمية من الهند مع قبول واسع في المتاجر وأجهزة الصراف الآلي والتجارة الإلكترونية في الهند وخارجها.

• NPCI Bharat BillPay والمناطق الدولية الخاصة بشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI): سلطت هذه المجالات الضوء على التزام شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) بتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية، سواء داخل الهند أو على الصعيد الدولي. أظهرت NPCI Bharat BillPay الجيل القادم من حلول دفع الفواتير مثل Bharat BillPay for Business، في حين عرضت NPCI International كيف أن البنية التحتية للدفع الرقمي في الهند تصنع تقلبات على مستوى العالم.

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