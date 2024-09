Inovação na eletrificação de veículos comerciais: CATL revela o revolucionário sistema de bateria da TECTRANS

A TECTRANS representa um salto quântico em tecnologia de baterias para veículos comerciais, fornecendo densidade de energia sem precedentes, recursos de carregamento mais rápidos e durabilidade aprimorada. Esse sistema inovador está preparado para transformar o cenário de veículos elétricos comerciais, fornecendo operadores de frotas com alcance estendido, tempo de inatividade reduzido, custo-benefício otimizado e eficiência geral aprimorada.

Densidade de energia sem precedentes, carregamento rápido e vida útil: o futuro dos caminhões e ônibus elétricos

Para caminhões pesados, a CATL apresentou dois produtos inovadores: o TECTRANS - T Superfast Charging Edition e o TECTRANS - T Long Life Edition. O Superfast Charging Edition apresenta uma notável taxa de carregamento de pico de 4C, possibilitando uma carga de 70% em apenas 15 minutos. Esse recurso de carregamento rápido minimiza o tempo de inatividade do veículo e maximiza a eficiência operacional para os operadores de frota.

O TECTRANS - T Long Life Edition define um novo marco no setor com uma vida útil excepcional de até 15 anos ou 2,8 milhões de quilômetros. Essa durabilidade é crucial para a natureza exigente das operações comerciais, especialmente em cenários de alta frequência e de consumo intensivo de energia, como operações portuárias e transporte a granel.

Ambas as edições para caminhões oferecem autonomias impressionantes de direção de até 500 km, atendendo a várias necessidades operacionais de entregas portuárias de curta distância à transporte de longa distância.

O CATL TECTRANS - Bus Edition é uma solução de bateria de ponta para transporte de passageiros de longa distância, com uma densidade de energia líder do setor de 175 Wh/kg, a maior para química LFP utilizada em aplicativos para ônibus. Seu design compacto fornece recursos de longo alcance e baixo consumo de energia, fortalecendo a flexibilidade do layout do veículo. O sistema de gerenciamento térmico avançado mantém o desempenho ideal em vários climas, reduzindo a disparidade de temperatura interna em 50% e garantindo longevidade até mesmo em condições extremas.

Em julho desse ano, a CATL lançou suas soluções para caminhões leves na China, expandindo o portfólio da TECTRANS para cobrir uma gama mais ampla de aplicações de veículos comerciais. Essas soluções oferecem densidade aprimorada de energia e recursos de carregamento rápido, lidando com as necessidades únicas da entrega urbana e logísticas de last mile.

Akin Li, presidente executivo da CATL Overseas Business, destacou a confiabilidade excepcional das baterias CATL em vários ambientes desafiadores: "Nossas baterias provaram sua confiança e desempenho em condições extremas, operando em temperaturas acima de 45ºC no Catar e em Dubai e suportando -35ºC em países árticos como a Noruega e a Suécia. O lançamento das Tectrans e as linhas de produto demonstram nosso compromisso inabalável em conduzir a transição energética por meio da inovação contínua."

Tecnologias avançadas impulsionam a eletrificação de veículos comerciais

As maiores preocupações enfrentadas no setor de veículos comerciais em sua mudança à eletrificação são o tempo de carregamento, o custo e o alcance. A Tectrans deve criar mais valor para frotas comercias ao incorporar diversas tecnologias de ponta que contribuam com o seu desempenho superior em alta densidade de energia, recursos de carregamento rápido e tempo de vida útil estendido.

Para ônibus e vans, o emprego de um projeto de cátodo de alta energia e alta densidade de prensagem no nível micro, melhora de forma expressiva a densidade energética, enquanto uma vedação em formato de U e uma inovação estrutural com ângulo de saída zero resultam em um aumento de 22% de densidade de energia volumétrica em comparação com a geração anterior.

Também para ônibus e vans, o eletrólito apresenta um design molecular aditivo inovador e capacidade precisa de formação de filme, resultando em interfaces ultraestáveis e melhorando de forma expressiva a vida útil da célula.

Para o TECTRANS - T superfast charging edition lidar com a complexa diferença de temperatura dentro da bateria, um sistema de canal de fluxo primorosamente elaborado alcança um controle preciso em várias zonas térmicas, obtendo com sucesso a disparidade de temperatura interna.

A longa vida útil das baterias de caminhões pesados é alcançada em vários aspectos. A superfície dos materiais do ânodo é modificada para melhorar a reatividade e suprimir ainda mais as reações colaterais, facilitando assim a transmissão de íons de lítio e alcançando uma extensão de vida útil de mais de 20% da bateria. Para os materiais catódicos, a CATL integrou materiais ativos de alta estabilidade estrutural com materiais ricos em lítio, aumentando não apenas a densidade energéticas, como também a estabilidade do ciclo.

"Como líder global do setor, a CATL está comprometida em desafiar os limites do que é possível em transporte elétrico," disse Akin Li, presidente executivo da CATL Overseas Business. "A TECTRANS é o ápice de nossos esforços extensivos em P&D e representa um passo importante em frente na eletrificação de veículos comerciais. Estamos empolgados em mostrar essa tecnologia na IAA Transportation e demonstrar como ela acelerará a transição global ao transporte sustentável."

Eletrificação sustentável de transporte rodoviário

Na IAA Transportation desse ano, a CATL mostra uma vasta gama de células e embalagens adaptadas para diversos cenários de aplicação, incluindo caminhões, ônibus, navios e maquinário de construção.

À medida que fornece produtos e serviços seguros, confiáveis e econômicos aos clientes para apoiar a ambição climática global, a CATL também está comprometida com as práticas sustentáveis em toda a vida útil da bateria. Ela buscar atingir a meta de zero líquido nas operações de produção de baterias até 2025 e em toda a cadeia de suprimento de baterias até 2035. Esses marcos ajudarão a reduzir mais de 40% das emissões durante a vida útil de um veículo elétrico. Até o momento, a CATL alcançou a neutralidade de carbono em nove fábricas.

A empresa estabeleceu sete grandes centros da indústria de reciclagem no mundo, com a sua filial, Brunp Recycling, alcançando uma taxa de recuperação de mais de 99,6% para níquel, cobalto e manganês, e 91% para lítio. Com uma capacidade para processar 270.000 toneladas de baterias usadas anualmente, a CATL está abrindo caminho para baterias feitas completamente com materiais reciclados, reduzindo expressivamente a necessidade de novas operações de mineração.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)