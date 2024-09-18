Прорыв в электрификации коммерческого транспорта: аккумуляторная система TECTRANS от CATL

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Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

Sep 18, 2024, 09:51 ET

ГАННОВЕР, Германия, 18 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке IAA Transportation 2024 компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), мировой лидер в области инноваций технологий новой энергетики, представила свою новаторскую аккумуляторную систему TECTRANS, произведя революцию в секторе коммерческих перевозок.

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TECTRANS представляет собой квантовый скачок в технологии аккумуляторов для коммерческих транспортных средств, предлагая беспрецедентную плотность энергии, более быстрые возможности зарядки и повышенную долговечность. Эта инновационная система способна преобразовать ландшафт коммерческих электромобилей, предоставляя операторам автопарков расширенный диапазон, сокращенное время простоя, оптимизированную экономическую эффективность и улучшенную общую эффективность.

Непревзойденная плотность энергии, быстрая зарядка и срок службы: будущее электрогрузовиков и автобусов

Для тяжелых грузовиков CATL представляет два новаторских продукта: TECTRANS - T Superfast Charging Edition и TECTRANS - T Long Life Edition. Superfast Charging Edition имеет замечательную пиковую скорость зарядки 4C, обеспечивающую 70% зарядки всего за 15 минут. Эта возможность быстрой зарядки сводит к минимуму время простоя транспортного средства и максимизирует эксплуатационную эффективность для операторов автопарка.

TECTRANS - T Long Life Edition устанавливает новый отраслевой стандарт с исключительным сроком службы до 15 лет или 2,8 миллиона километров. Эта долговечность имеет решающее значение для требовательного характера коммерческих операций, особенно в высокочастотных, энергоемких сценариях, таких как портовые операции и массовые перевозки.

Обе версии грузовиков предлагают впечатляющую дальность движения до 500 километров, удовлетворяя различные эксплуатационные потребности, от доставки на короткие расстояния в порту до перевозки на большие расстояния.

CATL TECTRANS - Bus Edition — это передовое аккумуляторное решение для дальних пассажирских перевозок с ведущей в отрасли плотностью энергии 175 Втч/кг, самой высокой для LFP, используемых в автобусах. Компактная конструкция обеспечивает большие возможности и низкое энергопотребление, что повышает гибкость компоновки автомобиля. Усовершенствованная система управления температурой обеспечивает оптимальную производительность в различных климатических условиях, уменьшая внутреннюю разницу температур на 50% и обеспечивая долговечность даже в экстремальных условиях.

В июле этого года компания CATL запустила свои решения для легких грузовиков в Китае, расширив портфель TECTRANS, чтобы охватить более широкий спектр применений для коммерческих автомобилей. Эти решения обеспечивают повышенную плотность энергии и возможности быстрой зарядки, удовлетворяя уникальные потребности городской доставки и логистики «последней мили».

Акин Ли (Akin Li), исполнительный президент подразделения зарубежных операций CATL, подчеркнул исключительную надежность батарей CATL в различных сложных условиях: «Наши батареи доказали свою надежность и эффективность в экстремальных условиях, от работы при температурах выше 45°C в Катаре и Дубае до устойчивости при -35°C в арктических странах, таких как Норвегия и Швеция. Запуск Tectrans и линейки продуктов демонстрирует нашу непоколебимую приверженность энергетическому переходу посредством непрерывных инноваций».

Передовые технологии стимулируют электрификацию коммерческого транспорта

Основными проблемами, с которыми сталкивается индустрия коммерческих автомобилей в своем переходе на электрификацию, являются время подзарядки, стоимость и дальность. Tectrans настроен на создание большего количества коммерческих автопарков за счет внедрения нескольких передовых технологий, которые способствуют превосходной производительности с высокой плотностью энергии, возможностями быстрой зарядки и увеличенным сроком службы.

  • Для городских и междугородных автобусов использование высокоэнергетической катодной конструкции с высокой плотностью давления на микроуровне значительно улучшает плотность энергии, в то время как U-образное уплотнение и структурные инновации с нулевым углом тяги приводят к увеличению объемной плотности энергии на 22% по сравнению с предыдущим поколением.
  • Также для автобусов электролит имеет новаторскую молекулярную конструкцию и точную пленкообразующую способность, что приводит к ультрастабильным интерфейсам и значительному увеличению срока службы ячейки.
  • Для TECTRANS - T Superfast Charging Edition, чтобы справиться со сложной разницей температур внутри аккумуляторной батареи, тонко изготовленная система проточных каналов обеспечивает точный контроль над различными тепловыми зонами, в два раза уменьшая внутреннюю разницу температур.
  • Длительный срок службы аккумуляторов для тяжелых грузовых автомобилей достигается в различных аспектах. Поверхность анодных материалов модифицирована для улучшения реакционной способности и дальнейшего подавления побочных реакций, что облегчает передачу ионов лития и обеспечивает увеличение срока службы батареи более чем на 20%. Для катодных материалов компания CATL интегрировала активные материалы с высокой структурной стабильностью с богатыми литием материалами, повышая не только плотность энергии, но и стабильность цикла.

«Как мировой лидер отрасли компания CATL стремится раздвинуть границы возможностей электротранспорта, — сказал Акин Ли, исполнительный президент подразделения зарубежных операций CATL. — TECTRANS является кульминацией наших обширных исследований и разработок и представляет собой значительный шаг вперед в электрификации коммерческих автомобилей. Мы рады продемонстрировать эту технологию на выставке IAA Transportation и показать, как она ускорит глобальный переход к устойчивому транспорту».

Устойчивая электрификация автомобильного транспорта

На выставке IAA Transportation в этом году CATL демонстрирует широкий спектр элементов и блоков, адаптированных для различных сценариев применения, включая грузовые автомобили, автобусы, суда и строительную технику.

Предоставляя безопасные, надежные и экономически эффективные товары и услуги клиентам для поддержки глобальных климатических целей, компания CATL также придерживается устойчивых методов работы на протяжении всего жизненного цикла батареи. Она стремится достичь углеродной нейтральности в производстве аккумуляторов к 2025 году и по всей цепочке поставок аккумуляторов к 2035 году. Эти этапы помогут сократить более 40% выбросов в течение срока службы электромобиля. На сегодняшний день компания CATL достигла углеродной нейтральности на девяти заводах.

Компания создала семь крупных центров переработки во всем мире, а ее дочерняя компания Brunp Recycling достигла уровня извлечения более 99,6% для никеля, кобальта и марганца и 91% для лития. Имея возможность перерабатывать 270 000 тонн использованных батарей в год, CATL прокладывает путь для батарей, изготовленных полностью из переработанных материалов, что значительно снижает потребность в новой добыче полезных ископаемых.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2507389/Akin_Li__Executive_President_of_CATL_Overseas_Business.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2507390/Aleksej_Kru_kov__Chief_Engineer_of_CATL_Overseas_Business.jpg

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