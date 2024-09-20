海外首發 寧德時代TECTRANS亮相IAA

CATL TECTRANS-T的超充版和長壽命版主要適用於重型商用車，兩款產品續航里程均達到500公里。其中超充版具備4C超充能力，15分鐘即可充電70%，最大限度地減少車輛停工時間並提高車隊運營效率。長壽命版可保障用戶安全運行15年或280萬公里，滿足大宗、渣土及干支線運輸等高頻高能耗應用場景的需求。

CATL TECTRANS-客車版主要適用於公交客運，該產品的能量密度達175Wh/kg，是目前客車行業最高能量密度。超高的能量密度可以大大增強整車佈局的靈活性，提升空間利用率。產品使用先進的熱管理系統讓電池的內部溫差下降50%，確保在各種氣候條件下都能保持電池的最佳性能。

CATL TECTRANS-L超充版和長續航版，是寧德時代為輕型商用車推出的產品，滿足了城市配送和「最後一公里」的需求。

寧德時代海外業務執行總裁李小寧表示：「我們的電池在極端條件下的可靠性已經得到了實踐的檢驗，既適用於卡塔爾和迪拜45°C以上的高溫環境，也適用於挪威和瑞典等國家-35°C的低温場景。CATL TECTRANS品牌的推出，再次展現了我們堅持以創新技術推動能源轉型的決心。」

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)