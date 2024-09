Inovações amigáveis para os lares: Midea apresenta aparelhos inteligentes de última geração na IFA 2024

FOSHAN, China, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Midea Group, líder global em tecnologia, apresentou um conjunto inovador de eletrodomésticos inteligentes na IFA 2024 sob o tema "Friendly Innovations for Homes" (inovações amigáveis para os lares).

Kurt Jovais, diretor global de gestão de produto, Midea International Business, constatou: "A Midea continua fiel a nossa missão: criar um mundo melhor através de soluções domésticas inteligentes e convenientes. Convidamos a todos para ver como estamos fazendo a diferença ao criar soluções mais amigáveis."

No centro das atenções está o ECOMASTER, solução de gestão energética com tecnologia de IA da Midea para uma ampla gama de aparelhos. Ao combinar a conectividade da nuvem, informação do mundo real e análises avançadas, o ECOMASTER reduz o consumo de energia dos eletrodomésticos em uma média de 30% sem impactar o desempenho. O ECOMASTER está disponível em várias categorias, desde tratamento do ar até os principais eletrodomésticos.

O CirQHP Indoor Hybrid é uma revolução em aquecimento residencial, oferecendo um design ultracompacto que dispensa a necessidade de uma unidade externa. Uma nova abordagem inovadora que combina bombas de calor internas e aquecimento híbrido. O PortaSplit Air Conditioner combina o desempenho superior de resfriamento de um AC fixo com a facilidade de instalação de um AC portátil, oferecendo a atualização perfeita para a casa.

Na cozinha, a série de cozimento por indução, o Celestial Flex, fornece um santuário culinário com aparelhos de indução sem fio controlados por IA, garantindo um cozimento econômico e fácil para os usuários de todos os níveis de habilidade. O Midea One Oven condensa vários aparelhos essenciais para cozinhar em um único e conveniente produto que economiza espaço, satisfazendo as diferentes necessidades dos entusiastas de culinária. O HX System Dishwasher da Midea atinge uma classificação energética A-15% ao utilizar calor de águas residuais para diminuir os ciclos de lavagem e reduzir os custos.

Ecoando o tema amigável ao lar, a Built-In Series da Midea foi projetada com foco em uma estética sofisticada, discreta e elegante que complemente perfeitamente um estilo residencial moderno.

O Slot Built-In Refrigerator, com sua altura ajustável e painéis de porta intercambiáveis, demonstra o compromisso da Midea com a integração fácil com várias decorações da casa.

O 4-in-1 WashBot é uma nova pegada total em eficiência de limpeza, combinando uma máquina de lavar e um aspirador robô para lavar, secar, varrer e esfregar, tudo enquanto economiza ainda mais espaço, e destaca a dedicação da Midea com soluções intuitivas e eficientes para a residência.

A Midea estabeleceu 33 centros de P&D e 43 grandes locais de fabricação, incluindo 17 centros de P&D e 22 bases de fabricação localizadas no exterior. Os produtos e serviços da Midea são vendidos em mais de 200 países e regiões. De 2021 a 2023, os investimentos totais da Midea em P&D ultrapassaram US$ 5,4 bilhões, destacando o compromisso da empresa com a inovação contínua e a excelência em tecnologia.

FONTE Midea Group Co., Ltd.