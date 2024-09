Freundliche Innovationen für Haushalte: Midea präsentiert die nächste Generation intelligenter Haushaltsgeräte auf der IFA 2024

FOSHAN, China, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Midea Group, ein globaler Technologieführer, präsentierte auf der IFA 2024 eine Reihe innovativer intelligenter Haushaltsgeräte unter dem Motto „Friendly Innovations for Homes" (Freundliche Innovationen für Haushalte).

Kurt Jovais, Global Director of Product Management, Midea International Business, erklärte: „Wir bei Midea bleiben unserer Mission treu: eine bessere Welt durch intelligente und bequeme Lösungen für zu Hause zu schaffen. Wir laden alle dazu ein, sich davon zu überzeugen, wie wir einen Unterschied bei der Schaffung freundlicherer Lösungen machen."

Im Mittelpunkt steht ECOMASTER, die KI-gestützte Energiemanagementlösung von Midea für eine breite Palette von Geräten. Durch die Kombination von Cloud-Konnektivität, realen Informationen und fortschrittlichen Analysen reduziert ECOMASTER den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten um durchschnittlich 30 %, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. ECOMASTER ist in mehreren Kategorien erhältlich, von der Luftaufbereitung bis zu großen Haushaltsgeräten.

CirQHP Indoor Hybrid ist ein Durchbruch im Bereich der Hausheizung und bietet ein ultrakompaktes Design, das die Notwendigkeit eines Außengeräts überflüssig macht. Ein innovativer neuer Ansatz, der Wärmepumpen für Innenräume und Hybridheizungen kombiniert. Die PortaSplit-Klimaanlage kombiniert die überlegene Kühlleistung einer fest installierten Klimaanlage mit der einfachen Installation einer tragbaren Klimaanlage und bietet so die perfekte Nachrüstung für Ihr Zuhause.

In der Küche bietet die Celestial Flex Induktionskochserie ein kulinarisches Highlight mit KI-gesteuerten, kabellosen Induktionsgeräten, die sparsames und einfaches Kochen für Benutzer aller Erfahrungsstufen gewährleisten. Der Midea One Oven fasst mehrere wichtige Kochgeräte in einem einzigen praktischen und platzsparenden Produkt zusammen und erfüllt damit die unterschiedlichen Bedürfnisse von begeisterten Hobbyköchen. Der HX System-Geschirrspüler von Midea erreicht eine Energiebewertung von A-15%, indem er die Wärme des Abwassers nutzt, um die Waschzyklen zu verkürzen und die Kosten zu senken.

Die Built-In-Serie von Midea steht ganz im Zeichen einer raffinierten, dezent-eleganten Ästhetik, die einen modernen Wohnstil perfekt ergänzt.

Der Slot Einbaukühlschrank mit seiner verstellbaren Höhe und den austauschbaren Türverkleidungen zeigt das Engagement von Midea für eine mühelose Integration in verschiedene Wohndekorationen.

Der 4-in-1 WashBot bietet eine völlig neue Art der Reinigungseffizienz, indem er eine Waschmaschine und einen Staubsaugerroboter zum Waschen, Trocknen, Fegen und Wischen kombiniert, und das alles bei maximaler Platzersparnis. Das Gerät unterstreicht Mideas Engagement für benutzerfreundliche und effiziente Haushaltslösungen.

Midea hat 33 F&E-Zentren und 43 größere Produktionsstätten eingerichtet, darunter 17 F&E-Zentren und 22 Produktionsstätten in Übersee. Die Produkte und Dienstleistungen von Midea werden in über 200 Ländern und Regionen verkauft. Von 2021 bis 2023 beliefen sich die gesamten F&E-Investitionen von Midea auf über 5,4 Mrd. USD, was das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation und technologische Spitzenleistungen unterstreicht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499214/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499215/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499216/3.jpg