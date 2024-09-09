美的閃耀IFA2024，引領全球綠色創新

簡單便捷的用戶體驗是美的產品創新的關鍵因素。本次IFA展上，家用空調展區展出的CirQHP Indoor Hybrid產品榮獲德國創新制熱技術金獎，其一體化室內機設計打破了歐洲熱泵市場外機安裝的限制，搭載的R290環保冷媒和全新混動熱泵技術更有望改變傳統制熱方式並推動歐洲能源轉型，掀起一場綠色科技革命。而PortaSplit DIY分體空調則以其獨特的產品形態設計，實現用戶自主安裝，節省消費者上千歐元安裝費和數月等待時間，被國際頂尖科技媒體the verge評價為「一款打破行業天花板的空調」。

在廚房展示區域，全新推出的Celestial Flex系列集熱水壺、攪拌機、蒸鍋等多功能智能控制於一體。采用無線供電和電磁加熱技術，提升美觀與實用性；集成AI和創新烹飪模式，簡化烹飪流程，滿足科技與時尚融合的需求。而Midea One Oven嵌入式烤箱，則集成微波、蒸煮、烘烤、空氣炸功能，混合煮食模式於一體，不僅節省空間，還可滿足烹飪愛好者的多樣化需求。

在食材儲鮮方面，美的全新推出的Slot-Built-In冰箱具有超大容積和獨特設計，用戶可通過調節冰箱的高度與面板樣式，自定義產品外觀，使其完美融入多種家居風格設計中。展會現場，KUKA機械臂靈活演示了不同顏色冰箱面板如何自定義更換，吸引觀眾駐足體驗。

在硬物洗護領域，美的發布了獲得A-15%VDE認證的HX System洗碗機，該系列洗碗機將在25年進入歐洲市場，為用戶提供更加經濟節能的服務。此外，美的全新發布的全屋用水解決方案增加了氣泡、制冰等多功能產品，展現了美的在水品類深挖、拓展的決心。

除冰箱外，美的在本次IFA2024上也展示了涵蓋冰箱、烤箱、煙灶、洗碗機等家電品類在內的Built-In嵌入式系列產品。此系列重點強調了簡約和諧與功能集成的現代家居設計美學，以全嵌入式設計、曜石黑玻璃表面和家族化彩膜設計展現低調而優雅的歐式廚房風格。

在洗衣淨護方面，4-in-1 WASHBOT新品將洗衣機與掃地機器人巧妙融合，將洗衣、烘衣、掃地、拖地「4合1」，組合出全新高效的家庭清潔解決方案。在節省空間的同時，相較於傳統清潔方式，WASHBOT更可將綿密泡沫直接噴灑於衣物上，高效潔淨、省時省水。

值得一提的是，美的集團智能家居事業群旗下的多個品牌也在展會上展示了各自的明星新品。高端清潔品牌Eureka所展示的新型掃地機器人J15 Pro Ultra以其行業首創的自清潔底座技術，引起在場廣泛關注。此外，該款產品集成的FlexiRazor™防纏繞技術能實現每分鍾400頻次振動切割，可避免99%[1]的頭發纏繞。COLMO本次重磅推出的TURING2.0套系新品，將秉持著「新科技豪華主義」的理念，將前瞻科技融入豪華基因，以科技定義豪華，為全球菁英用戶帶來超越以往的、前所未有的豪華新體驗。東芝錨定生活藝術家群體全新推出高端套系產品——景套系。匠心美學設計及多元融合的產品功能，讓生活藝術家的獨立審美、身份歸屬以及多元融合需求得到極致的滿足，體現家電所到之處，自成生活之景的藝術意境。各品牌依據其獨特的理念和市場定位，針對不同需求和品味的用戶推出了各式創新產品，展現了美的集團在智能家居領域的廣泛布局和深厚實力。

作為已連續參展IFA十余年的全球家電領軍者美的，在本次展會上通過多元的綠色家電產品解決方案展示出積極投身並引領行業的可持續發展理念與綠色轉型決心。美的堅定投入海外研發及生產制造本地化建設，截至目前，已在10余個國家建立33個研發中心和43個主要制造基地，以創新驅動發展。未來，美的將不斷深化全球市場，用戶為中心，推廣綠色產品和低碳技術，推動全球可持續發展新進程。

[1] 數據來自於SGS認證，打開超強切割模式下，寵物毛發100%防纏繞，頭發防纏繞率99%，實際使用中根據不同情況可能有所差異，認證報告編號：SHES240701405571

SOURCE 美的集團股份有限公司