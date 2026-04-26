Inovar em saúde começa com a criação das condições adequadas

BOGOTA, Colombia, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No âmbito do Dia Mundial da Propriedade Intelectual (26 de abril), a FIFARMA, Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica, destaca uma mensagem-chave: a inovação em saúde só é possível quando existem as condições adequadas.

Por trás de cada tratamento, vacina ou avanço científico há anos de pesquisa, talento e colaboração. Mas para que esse esforço se traduza em soluções reais para os pacientes, são necessárias condições que o tornem possível.

Nesse contexto, a propriedade intelectual desempenha um papel fundamental. Longe de ser um conceito abstrato, é uma ferramenta que protege o conhecimento, impulsiona o investimento e permite que a ciência avance e chegue a quem precisa.

"Cada inovação em saúde tem por trás uma enorme cadeia humana. A propriedade intelectual faz parte das condições que permitem que esse esforço se traduza em bem-estar e desenvolvimento para a região", afirmou Yaneth Giha, Diretora Executiva da FIFARMA.

Essas condições também impactam diretamente o desenvolvimento dos países. Aqueles com marcos sólidos de propriedade intelectual conseguem atrair mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, fortalecer seus ecossistemas de inovação e ampliar o acesso a novas tecnologias em saúde.

No entanto, a América Latina ainda enfrenta desafios importantes. De acordo com o Relatório de Competitividade e Investimento Biofarmacêutico (BCI 2025), a região atinge uma média de 59% em competitividade, abaixo de economias líderes (75%–85%). Entre as principais lacunas estão o acesso ao mercado e a proteção da propriedade intelectual.

"Falar de propriedade intelectual em saúde é falar das condições para avançar. Onde há regras claras, há mais inovação, mais investimento e melhor acesso para os pacientes", explicou Raquel Sorza, Diretora de Políticas de Saúde da FIFARMA.

Apesar dessas lacunas, a região tem alto potencial: talento científico, diversidade e capacidades em crescimento. Quando essas forças são combinadas com as condições adequadas, a inovação acontece.

Iniciativas como o Latam Health Champions, um programa da FIFARMA que identifica, apoia e conecta soluções inovadoras em saúde na América Latina, refletem esse potencial em ação. Em sua edição de 2026, a convocatória recebeu 234 inscrições de 11 países, e oito iniciativas vencedoras participarão de uma missão a Boston para fortalecer seus projetos e se conectar com ecossistemas globais de inovação.

Porque a inovação em saúde não acontece por acaso: acontece quando existem as condições para torná-la possível. Neste Dia Mundial da Propriedade Intelectual, o chamado é reconhecer e fortalecer essas condições para continuar avançando.

Sobre a FIFARMA

A FIFARMA é a Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica. Reúne associações locais e empresas farmacêuticas de pesquisa e desenvolvimento da América Latina e do Caribe, trabalhando para promover a pesquisa científica, o bem-estar dos pacientes e ecossistemas de saúde mais sustentáveis na região. A FIFARMA promove o acesso à inovação, o reconhecimento do valor da propriedade intelectual e soluções que contribuam para melhores sistemas de saúde para os latino-americanos.

Referências

FIFARMA e Pugatch Consilium. Relatório de Competitividade e Investimento Biofarmacêutico 2025 (BCI). 2025. O estudo analisa o ambiente de investimento em saúde na América Latina e avalia fatores como capacidade científica, pesquisa clínica, eficiência regulatória, acesso ao mercado e proteção da propriedade intelectual.

Latam Health Champions: Site oficial: www.latamhealthchampions.com

FONTE FIFARMA