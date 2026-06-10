Yaneth Giha é eleita Vice-Presidente do organismo mundial da indústria farmacêutica

Pela primeira vez, uma líder latino-americana assume o cargo de Vice-Presidente do organismo mundial que representa a indústria farmacêutica inovadora em nível internacional, perante os organismos multilaterais e em relações oficiais com as Nações Unidas.

GENEBRA, Suíça, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Conselho da Federação Internacional da Indústria Farmacêutica (IFPMA) aprovou a nomeação de Yaneth Giha, Diretora Executiva da Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica (FIFARMA), como Vice-Presidente.

Esta nomeação representa um marco histórico para a América Latina: é a primeira vez que uma representante da região latino-americana assume uma das mais altas posições de liderança na IFPMA, a organização que reúne mais de 30 das principais empresas farmacêuticas inovadoras e mais de 50 associações de todo o mundo. A IFPMA mantém relações oficiais com atores da saúde pública do sistema das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e outros organismos multilaterais.

A IFPMA promove a inovação farmacêutica e impulsiona políticas que apoiam a descoberta, o desenvolvimento e a distribuição de novos medicamentos e vacinas que não apenas transformam vidas, mas também fortalecem sistemas de saúde resilientes, o crescimento econômico e a segurança sanitária.

A América Latina no centro da conversa global

A nomeação de Yaneth Giha não é apenas um reconhecimento à sua trajetória pessoal, mas um sinal claro de que a região latino-americana conquistou um lugar estratégico na definição das políticas globais de saúde. Como Diretora Executiva da FIFARMA, Giha liderou uma sólida agenda regional em acesso à inovação, boas práticas regulatórias e fortalecimento dos sistemas de saúde, posicionando a América Latina como uma voz ativa nos fóruns internacionais mais relevantes.

"Este papel é uma responsabilidade que assumo com enorme orgulho e profundo compromisso. A América Latina tem muito a contribuir para a conversa global sobre saúde: nossa diversidade, nossas realidades e nossa capacidade de construir soluções coletivas são contribuições que o mundo precisa ouvir. A partir do Conselho da IFPMA, trabalharei para que a região participe ativamente das decisões que definem o futuro da inovação e do acesso à saúde em nível mundial", afirmou Yaneth Giha.

Uma trajetória construída na interseção entre ciência, política e liderança

Economista pela Universidad de los Andes, com mestrados em Estudos Políticos (Universidad Javeriana) e em Estudos de Guerra (King's College London), Yaneth Giha possui uma trajetória que combina rigor técnico com visão estratégica. Atuou como Ministra da Educação e Diretora-Geral da Colciencias na Colômbia e, desde 2022, lidera a FIFARMA, que representa as principais empresas de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico da região.

Sobre a IFPMA

A IFPMA representa a indústria farmacêutica inovadora em nível internacional, mantendo relações oficiais com as Nações Unidas e os organismos multilaterais. Nossa visão é garantir que o progresso científico se traduza na próxima geração de medicamentos e vacinas que ofereçam um futuro mais saudável para todas as pessoas. Para isso, atuamos como um parceiro confiável, aportando a experiência de nossos membros para impulsionar a inovação farmacêutica, promover políticas que apoiem a pesquisa, o desenvolvimento e a distribuição de tecnologias da saúde, e criar soluções sustentáveis que façam avançar a saúde global. A IFPMA tem sede em Genebra, Suíça.

Sobre a FIFARMA

A Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica (FIFARMA) representa os principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico que operam na América Latina, por meio de 11 associações nacionais membros e 17 empresas farmacêuticas. Sua missão é promover a inovação e o acesso a medicamentos de qualidade para melhorar a saúde dos pacientes da região.

FONTE FIFARMA