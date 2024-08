ITOCHU adquire participação acionária na Javelin Global Commodities

LONDRES, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Javelin Global Commodities ("Javelin"), com sede em Londres e uma das principais empresas globais de comércio de commodities, anunciou hoje que a ITOCHU Corporation ("ITOCHU") e a Javelin celebraram uma transação estratégica envolvendo um investimento de capital minoritário da ITOCHU na Javelin. O Javelin continuará a ser maioritariamente detido e controlado pelos membros da sua equipa de gestão.

Com sede em Minato-ku, Tóquio, a ITOCHU é uma empresa comercial e industrial que se dedica ao comércio interno, importação/exportação e comércio exterior de vários produtos e tecnologias de comunicação e finanças, bem como ao investimento empresarial no Japão e no exterior.

Como novo acionista da Javelin, a ITOCHU trará sua forte experiência no Japão e na região da Ásia e aumentará a capacidade da Javelin de acessar novos clientes e mercados de commodities. A ITOCHU também trará sua experiência global e alcance para apoiar a Javelin com seus objetivos de negócios verdes no fornecimento de commodities de transição e no fornecimento de soluções de longo prazo para apoiar os clientes da Javelin com suas necessidades de commodities de baixo carbono em todo o capital, fluxos comerciais, tecnologias e Carbono Verde e Desenvolvimento de Projetos Renováveis.

"A Javelin tem o prazer de expandir nosso relacionamento com a ITOCHU à medida que continuamos nossa jornada de crescimento e que a ITOCHU depositou sua confiança em nós, tornando-se um investidor de capital em nossa empresa", disse Peter Bradley, CEO da Javelin.

ITOCHU disse: "Estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com a Javelin devido à sua excepcional equipe de profissionais e histórico de sucesso. Estamos ansiosos para participar do sucesso de longo prazo da Javelin como proprietária de ações minoritárias para colaborar com eles, em particular em torno do negócio verde."

Paul Hastings LLP atuou como consultor jurídico da Javelin. Herbert Smith Freehills LLP atuou como consultor jurídico da ITOCHU.

Sobre a Javelin

Fundada em 2015, a Javelin Global Commodities é um grupo global de comércio físico, logística, operações, financiamento e investimento de commodities com sede no Reino Unido, envolvido em vários setores de commodities, incluindo commodities de combustível de geração de energia, matéria-prima de aço, petróleo e gás, metais, sucata de aço, hidrocarbonetos, frete, softts e renováveis. A Javelin cresceu e se tornou uma das principais traders de commodities do mundo e opera em 100 países e seis continentes, com mais de 160 funcionários atendendo aos setores de energia, aço e indústria, com escritórios em Londres, Bangalore, Calgary, Melbourne, Nova York e Cingapura.

Sobre a ITOCHU

A história da ITOCHU Corporation remonta a 1858, quando o fundador da empresa, Chubei Itoh, iniciou as operações de comercialização de linho. Desde então, ITOCHU evoluiu e cresceu ao longo de 160 anos. Com aproximadamente 90 bases em 61 países, a ITOCHU está envolvida no comércio doméstico, importação/exportação e comércio exterior de vários produtos, como têxteis, máquinas, metais, minerais, energia, produtos químicos, alimentos, produtos em geral, imóveis, tecnologia da informação e comunicação e finanças, bem como investimentos empresariais no Japão e no exterior.

FONTE Javelin Global Commodities