ITOCHU prend une participation dans Javelin Global Commodities

LONDRES, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Javelin Global Commodities (« Javelin »), dont le siège social se trouve à Londres et qui est une société leader dans le commerce mondial des matières premières, a annoncé aujourd'hui que ITOCHU Corporation (« ITOCHU ») et Javelin ont conclu une transaction stratégique impliquant une prise de participation minoritaire d'ITOCHU dans Javelin. Javelin continuera à être détenue et contrôlée majoritairement par les membres de son équipe de direction.

ITOCHU, dont le siège se trouve à Minato-ku, Tokyo, est une société commerciale et industrielle qui se consacre au commerce intérieur, à l'importation/exportation et au commerce extérieur de divers produits et technologies de communication, à la finance, ainsi qu'à l'investissement commercial au Japon et à l'étranger.

En tant que nouvel actionnaire de Javelin, ITOCHU apportera sa solide expérience au Japon et dans la région asiatique au sens large et renforcera la capacité de Javelin à accéder à de nouveaux clients et à de nouveaux marchés de matières premières. ITOCHU apportera également son expertise mondiale et son rayonnement pour aider Javelin à atteindre ses objectifs commerciaux écologiques en fournissant des produits de base transitoires et en proposant des solutions à long terme pour aider les clients de Javelin à répondre à leurs besoins en produits de base à faible teneur en carbone, en termes de capitaux, de flux commerciaux, de technologies et de développement de projets liés au carbone vert et aux énergies renouvelables.

« Javelin est ravi d'étendre ses relations avec ITOCHU alors que nous poursuivons notre croissance et qu'ITOCHU nous fait confiance en devenant un investisseur dans notre société », a déclaré Peter Bradley, directeur général de Javelin.

ITOCHU a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre nos relations avec Javelin en raison de son équipe exceptionnelle de professionnels et de ses succès. Nous nous réjouissons de participer à la réussite à long terme de Javelin en tant qu'actionnaire minoritaire et de collaborer avec eux, en particulier dans le domaine des activités vertes ».

Paul Hastings LLP a été le conseiller juridique de Javelin. Herbert Smith Freehills LLP a été le conseiller juridique d'ITOCHU.

À propos de Javelin

Fondé en 2015, Javelin Global Commodities est un groupe mondial de négoce physique de matières premières, de logistique, d'opérations, de financement et d'investissement dont le siège est au Royaume-Uni, engagé dans de multiples secteurs de matières premières, y compris les matières premières pour la production d'énergie, les matières premières sidérurgiques, le pétrole et le gaz, les métaux, la ferraille d'acier, les hydrocarbures, le fret, les softs, et les énergies renouvelables. Javelin est devenu l'un des principaux négociants en matières premières au monde et opère dans 100 pays et sur six continents avec plus de 160 employés au service des secteurs de l'énergie, de l'acier et de l'industrie, avec des bureaux à Londres, Bangalore, Calgary, Melbourne, New York et Singapour.

À propos d'ITOCHU

L'histoire d'ITOCHU Corporation remonte à 1858, lorsque le fondateur de la société, Chubei Itoh , a commencé ses activités de commerce de linge de maison. Depuis lors, ITOCHU a évolué et s'est développé au cours des 160 dernières années. Avec environ 90 bases dans 61 pays, ITOCHU s'engage dans le commerce intérieur, l'import/export et le commerce extérieur de divers produits tels que le textile, les machines, les métaux, les minéraux, l'énergie, les produits chimiques, l'alimentation, les produits généraux, l'immobilier, les technologies de l'information et de la communication et la finance, ainsi que dans l'investissement commercial au Japon et à l'étranger.