ITOCHU beteiligt sich an Javelin Global Commodities

LONDON, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Javelin Global Commodities („Javelin") mit Hauptsitz in London und ein führendes globales Rohstoffhandelsunternehmen hat heute bekannt gegeben, dass ITOCHU Corporation („ITOCHU") und Javelin eine strategische Transaktion abgeschlossen haben, die eine Minderheitsbeteiligung von ITOCHU an Javelin beinhaltet. Javelin wird weiterhin mehrheitlich im Besitz der Mitglieder des Managementteams sein und von diesen kontrolliert werden.

ITOCHU mit Hauptsitz in Minato-ku, Tokio, ist ein Handels- und Industrieunternehmen, das in den Bereichen Inlandshandel, Import/Export und Überseehandel mit verschiedenen Produkten und Kommunikationstechnologie sowie im Finanzbereich tätig ist und Investitionen in Japan und Übersee tätigt.

Als neuer Anteilseigner von Javelin wird ITOCHU seine große Erfahrung in Japan und im weiteren asiatischen Raum einbringen und Javelins Fähigkeit verbessern, neue Kunden und Rohstoffmärkte zu erschließen. ITOCHU wird auch sein globales Fachwissen und seine Reichweite einbringen, um Javelin bei seinen grünen Geschäftszielen zu unterstützen, indem es Übergangsrohstoffe liefert und langfristige Lösungen anbietet, um die Kunden von Javelin bei ihrem Bedarf an kohlenstoffarmen Rohstoffen zu unterstützen, und zwar in den Bereichen Kapital, Handelsströme, Technologien und Entwicklung von Projekten im Bereich grüner Kohlenstoff und erneuerbare Energien.

„Javelin ist erfreut, dass wir unsere Beziehung zu ITOCHU ausbauen können, während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen, und dass ITOCHU uns sein Vertrauen schenkt, indem es sich an unserem Unternehmen beteiligt", sagte Peter Bradley, Chief Executive Officer von Javelin.

ITOCHU sagte: „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Javelin aufgrund seines außergewöhnlichen Teams von Fachleuten und seiner erfolgreichen Erfolgsbilanz zu erweitern. Wir freuen uns darauf, als Minderheitseigentümer am langfristigen Erfolg von Javelin teilzuhaben und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, insbesondere im Bereich des grünen Geschäfts."

Paul Hastings LLP fungierte als Rechtsberater von Javelin. Herbert Smith Freehills LLP fungierte als Rechtsberater von ITOCHU.

Über Javelin

Javelin Global Commodities wurde 2015 gegründet und ist ein globaler Konzern für physischen Rohstoffhandel, Logistik, Operationen, Finanzierung und Investitionen mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, der in mehreren Rohstoffsektoren tätig ist, darunter Brennstoffe für die Stromerzeugung, Stahlrohstoffe, Öl und Gas, Metalle, Stahlschrott, Kohlenwasserstoffe, Fracht, Softs und erneuerbare Energien. Javelin hat sich zu einem der weltweit führenden Rohstoffhändler entwickelt und ist mit über 160 Mitarbeitern in 100 Ländern und auf sechs Kontinenten für die Energie-, Stahl- und Industriebranche tätig, mit Büros in London, Bangalore, Calgary, Melbourne, New York und Singapur.

Über ITOCHU

Die Geschichte der ITOCHU Corporation geht auf das Jahr 1858 zurück, als der Unternehmensgründer Chubei Itoh den Handel mit Leinen aufnahm. Seitdem hat sich ITOCHU entwickelt und ist in 160 Jahren gewachsen. Mit rund 90 Niederlassungen in 61 Ländern ist ITOCHU im Inlands-, Import-/Export- und Überseehandel mit verschiedenen Produkten wie Textilien, Maschinen, Metallen, Mineralien, Energie, Chemikalien, Lebensmitteln, allgemeinen Produkten, Immobilien, Informations- und Kommunikationstechnologie und Finanzen sowie mit Geschäftsinvestitionen in Japan und in Übersee tätig.