IV Conferência Mundial de Economia Criativa anuncia programa completo com palestrantes do criador de conteúdo Gstaad Guy ao ícone da moda Arizona Muse

TASHKENT, Uzbequistão, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fundação para o Desenvolvimento da Arte e da Cultura do Uzbequistão (ACDF, na sigla em inglês) lança um programa completo para a 4ª Conferência Mundial sobre Economia Criativa (WCCE, na sigla em inglês), revelando uma lista repleta de estrelas de palestrantes, tanto globais quanto locais. O WCCE que acontecerá em Tashkent, de 2 a 4 de outubro de 2024, reunirá mais de 2.000 líderes e criativos de mais de 80 países de todas as disciplinas para discutir o futuro da economia criativa e o impacto da tecnologia emergente e da IA nos setores criativos. Reconhecendo que as decisões tomadas sobre as indústrias criativas afetam a todos, a ACDF tornou a conferência totalmente inclusiva e acessível, convidando todos a participar de um programa envolvente e imersivo gratuitamente.

Em uma era de rápida digitalização, os setores criativos não estão apenas passando por uma transformação, mas também podem ser uma força transformadora para o desenvolvimento sustentável. As indústrias culturais e criativas estão entre os setores que mais crescem globalmente, gerando receitas anuais de quase US$ 2,3 trilhões em todo o mundo, com projeções prevendo que isso aumente para 10% até 2030.

Entre os palestrantes estão Gayane Umerova, fundadora da The Uzbekistan ACDF, Arizona Muse, ícone da moda, The Gstaad Guy, criador e empreendedor de conteúdo, Aaron Rasmussen, cofundador da Masterclass, Francesca Amfitheatrof, diretora artística da LVMH Watches & Jewellery, Rebeca Grynspan, secretária-geral da ONU Comércio e Desenvolvimento, HE Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente da Qatar Museums, Doha Film Institute, Reach Out to Asia e Qatar Leadership Centre, Teo Yang, fundador da Teo Yang Studio, Dra. Mariët Westermann, diretora e CEO da Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum, juntamente com 2.000 criadores de todo o mundo.

Além disso, o programa contará com vários líderes uzbeques na vanguarda das indústrias criativas. Esta mistura dinâmica de palestrantes e participantes locais e internacionais catalisará o intercâmbio criativo, permitindo que os hóspedes internacionais experimentem toda a amplitude da diversidade que compõe a economia criativa do Uzbequistão.

O WCCE de 2024 é organizado pela ACDF, juntamente com a República da Indonésia, a ONU Comércio e Desenvolvimento e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, bem como parceiros de conhecimento, o British Council, o Asian Development Bank Institute e a Westminster International University em Tashkent.

