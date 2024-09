La quatrième conférence mondiale sur l'économie créative annonce un programme complet avec des intervenants tels que le créateur de contenu Gstaad Guy ou l'icône de la mode Arizona Muse

TACHKENT, Ouzbékistan, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation pour le développement de l'art et de la culture en Ouzbékistan (ACDF) publie le programme complet de la 4e Conférence mondiale sur l'économie créative (WCCE), révélant une liste de conférenciers de premier plan, tant au niveau mondial que local. La WCCE qui se déroulera à Tachkent, du 2 au 4 octobre 2024, réunira plus de 2 000 leaders et créatifs de plus de 80 pays, toutes disciplines confondues, pour discuter de l'avenir de l'économie créative et de l'impact des technologies émergentes et de l'IA sur les secteurs créatifs. Reconnaissant que les décisions concernant les industries créatives affectent tout le monde, l'ACDF a rendu la conférence totalement inclusive et accessible, invitant tout le monde à participer gratuitement à un programme engageant et immersif.

Tashkent Uzbekistan where the 4th annual World Conference for Creative Economy is to be held between 2-4th October

À l'ère de la numérisation accélérée, les secteurs créatifs ne sont pas seulement en train de se transformer, ils peuvent aussi être une force de transformation pour le développement durable. Les industries culturelles et créatives font partie des secteurs à la croissance la plus rapide au niveau mondial, générant des revenus annuels de 2 300 milliards de dollars au niveau mondial, avec des projections anticipant une augmentation de 10 pour cent d'ici 2030.

Parmi les intervenants figurent Gayane Umerova, fondatrice de l'ACDF Ouzbékistan, Arizona Muse, icône de la mode, The Gstaad Guy, créateur de contenu et entrepreneur, Aaron Rasmussen cofondateur de Masterclass, Francesca Amfitheatrof, directrice artistique de LVMH Montres et Joaillerie, Rebeca Grynspan, secrétaire générale du commerce et du développement des Nations unies, S.E. Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente des musées du Qatar, de l'Institut du film de Doha, de Reach Out to Asia et du Qatar Leadership Centre, Teo Yang, fondateur de Teo Yang Studio, Mariët Westermann, directrice et CEO de la Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum ainsi que 2 000 créateurs du monde entier.

En outre, le programme présentera de nombreux dirigeants ouzbeks à l'avant-garde des industries créatives. Ce mélange dynamique d'intervenants et de participants locaux et internationaux catalysera les échanges créatifs, permettant aux invités internationaux de découvrir toute la diversité de l'économie créative de l'Ouzbékistan.

La WCCE 2024 est organisée par l'ACDF, en collaboration avec la République d'Indonésie, l'Organisation des Nations unies pour le commerce et le développement et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ainsi qu'avec les partenaires du savoir que sont le British Council, l'Institut de la Banque asiatique de développement et l'Université internationale Westminster de Tachkent.

Programme complet : https://wcce.uz/en/programme

