La IV Conferencia Mundial sobre Economía Creativa anuncia un programa completo con ponentes que van desde el creador de contenidos, Gstaad Guy hasta el ícono de la moda, Arizona Muse

TASHKENT, Uzbekistán, 26 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura de Uzbekistán (Art and Culture Development Foundation, ACDF, por sus siglas en inglés) publica el programa completo para la 4.ª Conferencia Mundial sobre Economía Creativa (World Conference on Creative Economy, WCCE, por sus siglas en inglés), en el que se revela una lista de oradores repleta de estrellas, tanto mundiales como locales. La WCCE, que se realizará en Tashkent del 2 al 4 de octubre de 2024, reunirá a más de 2.000 líderes y creativos de más de 80 países de todas las disciplinas para debatir sobre el futuro de la economía creativa, el impacto de la tecnología emergente y la IA en los sectores creativos. La ACDF, que sabe que las decisiones que se toman sobre las industrias creativas afectan a todos, ha hecho que la conferencia sea totalmente inclusiva y accesible, e invita a todos a participar en un programa atractivo e inmersivo de forma gratuita.

Tashkent Uzbekistan where the 4th annual World Conference for Creative Economy is to be held between 2-4th October

En una era de rápida digitalización, los sectores creativos no solo están experimentando una transformación, sino que también pueden ser una fuerza transformadora para el desarrollo sostenible. Las industrias culturales y creativas se encuentran entre los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial, ya que generan ingresos anuales de casi 2,3 billones de dólares en todo el mundo, y las proyecciones anticipan que esta cifra aumentará hasta el 10 % para 2030.

Entre los oradores se encuentran Gayane Umerova, fundadora de The Uzbekistan ACDF, Arizona Muse, ícono de la moda, The Gstaad Guy, creador de contenidos y emprendedor, Aaron Rasmussen, cofundador de Masterclass, Francesca Amfitheatrof, directora artística de LVMH Watches & Jewellery, Rebeca Grynspan, secretaria general de Comercio y Desarrollo de la ONU, HE Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, Doha Film Institute, Reach Out to Asia y Qatar Leadership Centre, Teo Yang, fundador de Teo Yang Studio, Dra. Mariët Westermann, directora general y ejecutiva de Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum junto con 2.000 creativos de todo el mundo.

Además, el programa contará con la presencia de numerosos líderes uzbekos a la vanguardia de las industrias creativas. Esta combinación dinámica de oradores y participantes locales e internacionales catalizará el intercambio creativo, y permitirá a los invitados internacionales experimentar toda la amplitud de la diversidad que conforma la economía creativa de Uzbekistán.

La 2024 WCCE está organizada por la ACDF, junto con la República de Indonesia, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como los socios de conocimiento como el British Council, el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo y la Universidad Internacional de Westminster en Tashkent.

Programa completo: https://wcce.uz/en/programme

Para solicitar la acreditación de los medios, envíe un correo electrónico a [email protected]

www.wcce.uz I Instagram I LinkedIn I X

Para consultas de los medios, comuníquese con [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515646/WCCE_Uzbekistan_Oct_24.jpg

FUENTE World Conference on Creative Economy