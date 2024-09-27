第 4 屆 World Conference on Creative Economy 宣布全部節目，演講嘉賓從內容創造者 Gstaad Guy 到時尚偶像 Arizona Muse
27 9月, 2024, 17:02 CST
烏茲別克塔什干2024年9月27日 /美通社/ -- Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF) 宣布第 4 屆 World Conference on Creative Economy (WCCE) 的完整節目，揭示了全球和本地的演講者名單。WCCE 將於 2024 年 10 月 2 日至 4 日在烏茲別克的首都塔什干 (Tashkent) 舉行，屆時將雲集來自 80 多個國家/地區的 2,000 多名領導者和創意人士，共同討論創意經濟的未來，以及新興科技和人工智能 (AI) 對創意領域的影響。ACDF 明白創意業界的決策，會牽一髮而動全身地影響大眾；有見及此，ACDF 將此次會議完全開放，邀請所有人士免費體驗會議中引人入勝的沉浸式節目。
在數碼化的時代洪流中，創意業界不僅正在進行轉型，還可以成為可持續發展的轉型力量。文化和創意產業是全球發展最快的行業之一，在全球創造近 2.3 萬億美元的每年收入，預估到 2030 年將增加至 10%。
演講者包括 Gayane Umerova，烏茲別克 ACDF 創辦人；Arizona Muse，時尚達人；The Gstaad Guy，內容創作者兼企業家；Aaron Rasmussen，Masterclass 共同創辦人；Francesca Amfitheatrof，LVMH Watches & Jewellery 藝術總監；Rebeca Grynspan，聯合國貿易和發展會議 (UN Trade and Development, UNCTAD) 秘書長；Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani 閣下，Qatar Museums、Doha Film Institute、「走向亞洲」(Reach Out To Asia, ROTA) 兼 Qatar Leadership Centre 主席；Teo Yang，張揚工作室 (Teo Yang Studio) 創辦人；Mariët Westermann 博士，Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum 總監暨行政總裁，以及來自全球各地的 2,000 位創意人士。
此外，本計劃將以眾多烏茲別克創意產業的領導人物為主題。本地與國際講者與參加者朝氣蓬勃的組合，將促進創意交流，讓國際人士充分體驗烏茲別克創意經濟的多元化。
2024 年 WCCE，由 ACDF 與印尼共和國、聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD)、World Intellectual Property Organization (WIPO)，以及知識合作拍檔英國文化協會 (British Council)、Asian Development Bank Institute (ADBI) 以及 Westminster International University in Tashkent (WIUT) 一起組織。
完整課程：https://wcce.uz/en/programme
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SOURCE World Conference on Creative Economy
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