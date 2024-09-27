第 4 屆 World Conference on Creative Economy 宣布全部節目，演講嘉賓從內容創造者 Gstaad Guy 到時尚偶像 Arizona Muse

烏茲別克塔什干2024年9月27日 /美通社/ -- Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF) 宣布第 4 屆 World Conference on Creative Economy (WCCE) 的完整節目，揭示了全球和本地的演講者名單。WCCE 將於 2024 年 10 月 2 日至 4 日在烏茲別克的首都塔什干 (Tashkent) 舉行，屆時將雲集來自 80 多個國家/地區的 2,000 多名領導者和創意人士，共同討論創意經濟的未來，以及新興科技和人工智能 (AI) 對創意領域的影響。ACDF 明白創意業界的決策，會牽一髮而動全身地影響大眾；有見及此，ACDF 將此次會議完全開放，邀請所有人士免費體驗會議中引人入勝的沉浸式節目。

在數碼化的時代洪流中，創意業界不僅正在進行轉型，還可以成為可持續發展的轉型力量。文化和創意產業是全球發展最快的行業之一，在全球創造近 2.3 萬億美元的每年收入，預估到 2030 年將增加至 10%。