JA Solar na COP30, marcando quatro anos consecutivos de liderança em ação climática

BELÉM, Brasil, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) acontecerá em Belém, Brasil, de 10 a 21 de novembro. Como líder global no setor fotovoltaico, a JA Solar foi convidada a participar pelo quarto ano consecutivo, destacando sua liderança em ação climática. Durante a conferência, o presidente executivo da JA Solar, Aiqing Yang, fez um discurso em vídeo no Pavilhão da China, compartilhando as últimas práticas e perspectivas das empresas solares no combate às mudanças climáticas.

Reunindo aproximadamente 56.000 representantes de mais de 190 países, a COP30 serviu como um fórum de alto nível fundamental para delegações do governo e do setor privado negociarem questões climáticas importantes, incluindo redução de emissões, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático e transição justa.

Como o presidente Yang observou durante a COP30, o setor privado e o setor de energia limpa em particular devem desempenhar um papel fundamental na mudança para um mundo resiliente ao clima. 2025 marca o 10 º aniversário do Acordo de Paris, bem como o 20 º aniversário da JA Solar. Neste momento crucial, a JA Solar lançou oficialmente a estratégia climática ambiental "4F (Faster, Foster, Fairer, Further)" no pavilhão da China. Como um parceiro de soluções de energia verde confiável por clientes globais, as remessas globais acumuladas dos produtos da JA Solar excedem 317 GW em 180 países e regiões. Em 2024, a JA Solar evitou mais de 50 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente em emissões e alcançou um índice de consumo de eletricidade verde de 34%. Em 2025, a JA Solar intensificou seus esforços em práticas sustentáveis, colaborando com as partes interessadas globais para promover cadeias de suprimentos responsáveis e uma economia circular.

A JA Solar também participou ativamente de uma série de eventos e diálogos ao longo da COP30, como as mesas redondas do Setor de Energia realizadas pelo UNGC, o lançamento da Iniciativa Brasileira sobre Fatores de Carbono de Eletricidade Específicos de Tempo e Região Globais por Rede Estadual e o lançamento do Consenso de Eletricidade Verde 100% 2025 como um dos empreendimentos de assinatura inaugural. Além disso, a JA Solar realizou uma reunião individual com a iniciativa Science Based Targets (SBTi) para trocar opiniões sobre seu caminho de descarbonização.

Por meio de seu envolvimento ativo na COP30 e além, a JA Solar demonstrou que seu compromisso com a ação climática é parte integrante de sua identidade corporativa, comprometendo-se a impulsionar um futuro resiliente ao clima por meio de inovação implacável e parceria global inabalável na indústria solar.

